Paritaria con estatales: hubo manifestación frente a Secretaría de Trabajo antes de la reunión

La paritaria salarial con estatales se retomó esta tarde, en el marco de una nueva reunión desarrollada este martes en la Secretaría de Trabajo provincial. Antes del encuentro formal, trabajadores de distintas áreas estatales realizaron una protesta frente al edificio ubicado sobre calle Buenos Aires, en Paraná, para exigir recomposición salarial, pago de adicionales adeudados y mejoras laborales.

En la movilización participaron empleados de hospitales y distintas dependencias públicas. Los manifestantes reclamaron respuestas concretas sobre recategorizaciones y condiciones laborales.

La cobertura periodística realizada en el lugar mostró un clima de malestar entre los trabajadores estatales, mientras dirigentes gremiales aguardaban el inicio de la reunión paritaria en la sede laboral provincial.

Enfermeros reclamaron salarios y reconocimiento laboral

Una de las voces que se escuchó durante la protesta fue la de Betiana Blacich, enfermera del Hospital San Martín y docente de nivel secundario, quien cuestionó duramente la oferta salarial impulsada por el Gobierno entrerriano.

“Estamos haciendo una movilización con respecto a nuestros reclamos de salarios dignos, las recategorizaciones y que se paguen todas las prolongaciones de jornada que hemos trabajado y no se nos han abonado”, expresó la trabajadora de la salud.

Además, remarcó el rol que cumple enfermería dentro del sistema sanitario público. “El 80% de la atención de un paciente la realiza enfermería. No solamente en los procedimientos invasivos o la medicación, sino también en las tareas más difíciles y humanas”, sostuvo.

En otro tramo de sus declaraciones, Blacich buscó interpelar directamente a las autoridades provinciales. “El trabajo de enfermería es fundamental y muchas veces no es reconocido”, afirmó durante la manifestación.

Reclamos por adicionales y pase a planta permanente

Otra de las trabajadoras que tomó la palabra fue Patricia Aguirre, empleada del Hospital San Roque, quien insistió en la necesidad de una recomposición salarial urgente y cuestionó las demoras en el pago de conceptos adeudados.

“Seguimos pidiendo recomposición salarial y el pago de las prolongaciones de jornada porque hace más de un año que prometen abonarlas”, señaló la trabajadora estatal frente a la Secretaría de Trabajo.

Aguirre también reclamó el reconocimiento de derechos laborales para enfermeros y otros empleados públicos. “Queremos el pase a planta permanente para muchos trabajadores y también que se reconozcan los feriados para enfermería y para todos los trabajadores del Estado”, manifestó.

Mientras se desarrollaba la protesta, el tránsito permaneció parcialmente restringido sobre la zona céntrica de Paraná debido a la concentración de trabajadores frente a la sede provincial.

ATE anticipó rechazo si se mantiene la oferta salarial

Minutos antes del inicio de la reunión formal, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, dialogó con la prensa y dejó en claro la postura del gremio respecto de la oferta salarial presentada por el Ejecutivo provincial. “El reclamo tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo y con la pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras”, afirmó el dirigente sindical.

Muntes remarcó que los gremios esperaban una propuesta superadora que pudiera ser debatida con delegados y trabajadores en toda la provincia. “Esperemos que la propuesta sea sumamente interesante para poder discutirla y avanzar en recuperación salarial y condiciones de trabajo”, expresó.

Sin embargo, el referente sindical advirtió que, si el Gobierno sostenía el incremento del 3,5%, la respuesta gremial sería negativa. “Nosotros ya dijimos que fue una propuesta muy corta y no suficiente para lo que necesitamos. Si la propuesta es la misma, automáticamente va a ser rechazada”, aseguró.

La negociación salarial se retomó en un contexto de impacto de la inflación y el deterioro de los salarios estatales.

Por el momento, los gremios estatales aguardaban una nueva propuesta salarial que permitiera destrabar el conflicto y avanzar en un acuerdo paritario para los trabajadores de la administración pública entrerriana.