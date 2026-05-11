Casi 500 enfermeros cobrarán pagos adeudados por prolongación de jornada

Casi 500 trabajadores de enfermería del sistema de Salud pública de Entre Ríos cobrarán pagos adeudados por prolongación de jornada, luego de que se firmaran las resoluciones correspondientes para efectivizar los montos reclamados. La información fue confirmada este lunes por UPCN.

Desde el gremio indicaron que, del total de beneficiarios, 240 pertenecen al Hospital San Martín de Paraná. Los pagos se realizarán mediante liquidación complementaria durante este mes, aunque todavía no fue confirmada la fecha exacta.

La referente del sector enfermería de UPCN, Patricia Sanabria, destacó que la medida fue resultado de las acciones gremiales impulsadas durante las últimas semanas, entre ellas la radio abierta y asamblea realizada frente al Ministerio de Salud.

Reclamos y gestiones gremiales

“Esto es una muestra de que el reclamo organizado, con conducción y con un objetivo claro, da resultados concretos”, expresó Sanabria al referirse al avance alcanzado tras las gestiones sindicales.

La dirigente explicó que los expedientes corresponden a distintos períodos adeudados y detalló que “ya están las resoluciones y están cargados los importes que debe recibir cada trabajador”.

Asimismo, sostuvo que el sindicato continúa reclamando por otros conceptos pendientes, entre ellos pagos por horario atípico, cambio de tramo y funciones.

Continuarán los reclamos

Sanabria remarcó la necesidad de mantener la organización gremial para avanzar con los reclamos aún pendientes dentro del sector de Salud. “Somos el único gremio que trabaja con responsabilidad para el sector de enfermería”, afirmó.

También señaló que “hacer ruido de manera desorganizada y sin objetivos claros no conduce a ningún lado” y convocó a los trabajadores a continuar trabajando de manera conjunta para mejorar las condiciones laborales y salariales.

Durante la última protesta realizada el viernes frente al Ministerio de Salud, UPCN instaló una carpa sobre calle 25 de Mayo y desarrolló una radio abierta para visibilizar los reclamos de enfermeros y trabajadores sanitarios.