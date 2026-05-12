Multitudinaria marcha universitaria en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento

REDACCIÓN ELONCE
Docentes, estudiantes y gremios se movilizaron para exigir más fondos que garanticen el funcionamiento de las universidades públicas. La convocatoria fue multitudinaria en Buenos Aires y Plaza de mayo se mostró con masiva concurrencia.
Una multitudinaria marcha universitaria se llevó adelante en CABA y diferentes plazas del país. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia Plaza de Mayo en Buenos Aires, pidiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. La normativa, aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios.
En la cuarta Marcha Federal Universitaria, estudiantes, docentes y no docentes reclaman por la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
Más de tres generaciones se congregaron en la Plaza de Mayo para protestar por el ajuste y pedir un sueldo digno para los profesores.
En todo el país
Además de la manifestación central en CABA, la protesta se localizó en, al menos, siete ciudades de la provincia de Buenos Aires, entre las que se encuentran Mar del Plata y Bahía Blanca. La Universidad Nacional del Centro se manifiesta en Tandil, Olavarría, Azul y Quequén y la Universidad Nacional del Noroeste en Junín.
Los docentes y alumnos se movilizaron también en Córdoba (San Francisco, Río Cuarto, Villa María y la capital), Santa Fe (Rosario, Rafaela y la capital), Entre Ríos (Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú), Santa Cruz (Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, Caleta Olivia y San Julián), Tierra del Fuego (Río Grande y Ushuaia), Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.
Testimonios
Tiago Herrera viajó desde Río Negro a estudiar Derecho en Buenos Aires y lleva casi dos años viviendo en la Ciudad. Marchó “por la defensa de la educación pública, que es tan importante en la historia de este país y sigue siéndolo hoy”.
En el día a día percibe dos problemas: el deterioro de las instalaciones y los salarios docentes. “Siempre algún profesor comenta cuánto gana y me parece una miseria. Yo no daría clases por esa plata. Entiendo que la vocación es lo que los hace seguir, pero los salarios deberían aumentarse para alguien tan importante para la sociedad”, afirmó.
No solo la comunidad educativa se sumó a la marcha, muchos ciudadanos decidieron apoyar. Oscar Mendoza y Juan Carlos son veteranos de la Guerra de Malvinas y marcharon para acompañar a los universitarios. “Gracias a la universidad pública nos devolvieron la sonrisa. La facultad de odontología nos hizo todos los dientes a los veteranos de guerra. Por eso hoy corresponde estar acá con esta gente”, remarcó Mendoza.
Martín Roel cursa la licenciatura en Administración y la carrera de Contador Público en simultáneo y le quedan pocas materias para recibirse. Él marchó porque, según explicó, “la situación de las universidades es crítica” y los docentes y no docentes “vienen perdiendo casi el 50% de su poder adquisitivo, el presupuesto aprobado a fin del año pasado tuvo un recorte del 30% y, a cinco meses de iniciado el año, el gobierno aún no transfirió los fondos correspondientes”.