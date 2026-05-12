NBA: Murió a los 29 años un reconocido jugador de Memphis Grizzlies

El mundo de la NBA quedó conmocionado tras la muerte de Brandon Clarke, jugador canadiense de Memphis Grizzlies, a los 29 años.
El mundo del básquet y la NBA atraviesan horas de profunda conmoción tras conocerse la muerte de Brandon Clarke, ala-pívot canadiense de Memphis Grizzlies, quien falleció a los 29 años. La noticia fue confirmada por la propia franquicia estadounidense a través de un comunicado oficial que rápidamente generó impacto entre fanáticos, compañeros y figuras de la liga.
“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado”, expresaron desde los Grizzlies.
Luego, el comunicado agregó: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la causa de la muerte del jugador, situación que alimentó aún más la sorpresa y el dolor dentro del ambiente deportivo.
Un presente complicado fuera de las canchas
En los últimos meses, Clarke había atravesado distintas dificultades personales y deportivas. En abril de este año había sido arrestado por adelantamiento indebido, posesión de una sustancia controlada, fuga, exceso de velocidad y tráfico de una sustancia controlada, según trascendió en medios estadounidenses.
A esto se sumó una larga serie de lesiones que condicionaron fuertemente su presente profesional. Durante la actual temporada apenas pudo disputar dos partidos antes de quedar definitivamente fuera de competencia. De hecho, la franquicia había comunicado recientemente que no volvería a jugar en lo que restaba del año deportivo.
En sus redes sociales, el canadiense mantenía un perfil relativamente bajo en relación con el básquet. Sus publicaciones estaban más vinculadas a aspectos de su vida personal, como tatuajes, su vivienda, la pileta de su casa y distintos momentos cotidianos. Su última publicación en Instagram había sido en septiembre de 2025.
Su llegada a la NBA y el recuerdo de su entorno
Brandon Clarke había llegado a la NBA en 2019, cuando fue seleccionado en el puesto 21 del Draft por Oklahoma City Thunder. Sin embargo, apenas 16 días después fue transferido a Memphis Grizzlies, franquicia donde desarrolló toda su carrera profesional.
Durante su temporada debut logró destacarse rápidamente y fue elegido para integrar el Mejor Quinteto Rookie de la NBA, consolidándose como una de las grandes promesas jóvenes de la liga gracias a su capacidad atlética y versatilidad defensiva.
Por otra parte, la agencia de representación del jugador también difundió un emotivo mensaje tras conocerse la noticia: “Estamos todos devastados por el fallecimiento de Brandon Clarke. Era muy querido por todos nosotros aquí y por todos aquellos cuyas vidas tocó. Era el alma más gentil, el primero en estar ahí para todos sus amigos y familiares”.
El texto continuó: “Todos amaban a BC porque siempre estaba ahí como el amigo más comprensivo que uno pudiera imaginar. Era único en la alegría que traía a todos los que estaban en su vida. Es imposible expresar con palabras cuánto lo extrañaremos. Te amamos, BC”.