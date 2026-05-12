Reforma previsional: la Multisectorial en Defensa de la Caja se movilizará el martes 19

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos resolvió profundizar las acciones de protesta en la provincia frente al proyecto de reforma del sistema previsional entrerriano, que impulsa la gestión de Rogelio Frigerio y que comenzará a debatirse en el Senado la próxima semana.

Durante una reunión realizada este martes en la sede de ATE, las organizaciones acordaron continuar con recorridas por distintos departamentos de la provincia y convocar a movilizaciones locales para el próximo martes 19 de mayo. El objetivo será visibilizar el rechazo a la iniciativa oficial y sumar adhesiones contra la modificación de la Ley 8.732.

Multisectorial en Defensa de la Caja (foto ATE Entre Ríos)

Además, ratificaron el respaldo al proyecto alternativo presentado el 30 de abril en la Legislatura, que propone crear el denominado Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (Fisper).

Propuesta alternativa para la Caja de Jubilaciones

Según indicaron desde la Multisectorial, el proyecto busca generar recursos para sostener la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos sin afectar derechos de trabajadores activos y jubilados.

“La iniciativa surge como una respuesta estructural, innovadora y profundamente solidaria ante el desafío histórico que representa el déficit de la Caja”, señalaron desde el espacio.

Multisectorial en Defensa de la Caja (foto ATE Entre Ríos)

En el documento difundido, sostuvieron además que “el déficit previsional es una contingencia financiera del Estado y nunca puede utilizarse como excusa para la regresión de derechos de los beneficiarios”.

La propuesta plantea que la sustentabilidad del sistema previsional se logre mediante mecanismos de recaudación sobre “la renta extraordinaria” y no a través de ajustes sobre jubilados y trabajadores.

Campaña provincial y junta de firmas

En paralelo, la Multisectorial confirmó que continuará con reuniones y recorridas en distintos puntos de la provincia para explicar el alcance del proyecto oficial y sumar apoyo al Fisper. Las actividades incluirán encuentros con trabajadores activos, jubilados, dirigentes políticos y referentes sociales.

Multisectorial en Defensa de la Caja (foto ATE Entre Ríos)

También acordaron profundizar la campaña de recolección de firmas dirigida a legisladores provinciales, con el objetivo de solicitar que rechacen la reforma impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio.

Desde ATE cuestionaron la iniciativa oficial y afirmaron que “la reforma jubilatoria de Frigerio es un ajuste más a los entrerrianos”. En ese sentido, sostuvieron que el déficit previsional “no es culpa del pueblo sino de la mala gestión de distintos gobiernos”.