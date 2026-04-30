Reforma previsional: la Multisectorial presentó un proyecto de “fideicomiso sustentable” en la Legislatura

En medio de la discusión por la reforma previsional de la Caja de Jubilaciones, La Multisectorial formalizó este jueves la presentación de un proyecto propio en la Legislatura provincial. La iniciativa surge como respuesta a la propuesta impulsada por el gobierno y busca instalar una alternativa que, según sus impulsores, garantice la sustentabilidad del sistema sin afectar a trabajadores y jubilados.

La presentación se concretó en horas de la mañana, alrededor de las 8:30, mediante mesa de entradas. Desde el espacio señalaron que se trata de un documento elaborado colectivamente, con aportes de distintos sectores, y que apunta a ser analizado por legisladores y diputados en el marco del debate parlamentario en curso.

Para profundizar en los detalles, este medio dialogó con Juana Ávalos, en representación de ATE, quien participó activamente en la redacción de la propuesta.

Una alternativa al proyecto oficial

“Soy integrante de la multisectorial y jubilada. El sistema previsional es sustentable porque hay gente que va proveyendo y hay plata”, expresó Ávalos.

En ese sentido, remarcó que la organización rechaza la reforma impulsada por el Ejecutivo provincial y sostiene que el déficit no es responsabilidad de los trabajadores ni de los jubilados. “El gobierno sabe de dónde puede ir sacando plata para que la caja no sea deficitaria, porque los trabajadores ni los jubilados la hemos deficitado. Que busque la manera, los impuestos de los grandes terratenientes que tienen tantas hectáreas que no viven acá y que no pagan impuestos”, afirmó.

Preocupación por los cambios en el cálculo jubilatorio

Ávalos también manifestó inquietud respecto a los lineamientos que trascendieron del proyecto oficial, especialmente en relación al cálculo de los haberes. “Al proyecto no lo conocemos, solamente los vectores. No fue presentado”, explicó.

LA MULTISECTORIAL PRESENTÓ UN PROYECTO EN LA LEGISLATURA

En esa línea, advirtió sobre el posible impacto de modificar los años considerados para el cálculo jubilatorio: “Nos piensan tomar los últimos 30 años, porque los últimos 10 años, como nos jubilamos ahora, uno ha mejorado su haber con una categoría mejor”.

La referente también describió la situación actual de los ingresos: “La mayoría de los jubilados cobra 150 mil o un millón y medio, pero hay muchos que cobran 300, 500, 600 mil y pico. También hay jubilados y pensionados que cobran muy, muy poco”.

Próximos pasos y continuidad del reclamo

Tras la presentación del proyecto, desde la Multisectorial adelantaron que continuarán con reuniones, asambleas y recorridas por la provincia para informar y sumar adhesiones. “Vamos a seguir trabajando y recorriendo la provincia. El martes por la mañana tenemos una reunión”, sostuvo Ávalos.

Asimismo, hizo hincapié en la pérdida del poder adquisitivo que vienen registrando los jubilados: “Ya hemos perdido el poder adquisitivo, desde cuando nos aumentaron el 3% de descuento en junio con un decreto del año 2024”.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias de un eventual cambio de sistema: “Si pasamos a Nación, pasaríamos a un haber como ANSES, que tampoco lo conocemos, pero estamos suponiendo cómo sería, en llevarnos a un haber de 64% nada más y no el 82% que estamos cobrando. Estaríamos más empobrecidos”.