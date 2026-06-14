Dónde velarán a Taty Almeida: horarios y lugar de la despedida en Buenos Aires

Tras confirmarse el fallecimiento de Taty Almeida, se dieron a conocer los detalles de su velatorio, que se realizará durante dos jornadas en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora informaron que la despedida de su presidenta se llevará a cabo en la sede de FOETRA, ubicada en Hipólito Yrigoyen 3171, en el barrio porteño de Balvanera.

El velatorio comenzará el lunes 15 de junio, de 14 a 24 horas, y continuará el martes 16 entre las 8 y las 12.

Almeida falleció este domingo a los 95 años en el Hospital Italiano, donde permanecía internada, lo que generó una profunda conmoción en el ámbito político, sindical y de los organismos de derechos humanos.

Referente histórica de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, su figura se convirtió en un símbolo tras la desaparición de su hijo Alejandro durante la última dictadura militar.

Se espera que durante ambas jornadas se acerquen dirigentes políticos, referentes sindicales, organismos de derechos humanos y una gran cantidad de personas que acompañaron su trayectoria y militancia a lo largo de más de cinco décadas.

La despedida pública tendrá lugar en un espacio emblemático del movimiento obrero, en reconocimiento a una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y la construcción de memoria colectiva.