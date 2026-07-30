Renovaron alerta por tormentas: prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas en Entre Ríos

Está vigente un alerta para el viernes y sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este jueves la alerta por tormentas para distintos sectores de Entre Ríos. El aviso, de nivel amarillo, anticipó que entre la noche del viernes y la mañana del sábado podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos.

De acuerdo con el organismo, los fenómenos podrán estar acompañados por fuertes ráfagas de viento, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Durante la noche del viernes, el alerta abarcará los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, además de Gualeguay y Victoria.

En tanto, para Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, el aviso estará vigente desde la noche del viernes y continuará durante la mañana del sábado.

Por su parte, los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador serán alcanzados por el fenómeno durante la mañana del sábado.

Recomendaciones ante el alerta

Ante este tipo de eventos, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, no permanecer bajo árboles o postes que puedan caer por la acción del viento y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Además, aconsejó no sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües, mantenerse informado a través de los canales oficiales y preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular cargado en caso de que la situación lo requiera.