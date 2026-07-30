Cesantearon a empleada de un comedor escolar de Paraná por faltas injustificadas

REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno de Entre Ríos dio por concluido el sumario administrativo y dispuso la cesantía de una agente de la Dirección de Comedores. La resolución sostiene que acumuló 23 inasistencias injustificadas durante 2024.
El Gobierno de Entre Ríos cesanteó a una empleada de la Dirección de Comedores luego de dar por finalizado el sumario administrativo iniciado en su contra por registrar 23 inasistencias injustificadas durante el año 2024. La medida quedó oficializada mediante el Decreto Nº 1859/2026, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.
La resolución aprobó el cierre del sumario instruido mediante decreto, que investigó a la agente que se desempeñaba como personal con estabilidad reconocida en la Dirección de Comedores, prestando servicios en el comedor de la Escuela Nº 8 "Juan Manuel Pueyrredón", de la ciudad de Paraná.
Tras analizar las actuaciones administrativas, el Ejecutivo provincial resolvió aplicar la máxima sanción disciplinaria prevista para este tipo de faltas.
La cesantía quedó firme tras el sumario
De acuerdo con el decreto, al que accedió Elonce, la agente incurrió en 23 inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo durante 2024, situación que quedó acreditada durante la investigación administrativa.
La norma señala que la conducta se encuentra encuadrada en la causal de cesantía prevista en el artículo 71, inciso a, de la Ley Nº 9.755, modificada por la Ley Nº 9.811, correspondiente al Marco de Regulación del Empleo Público de la Provincia.
Asimismo, la decisión se adoptó conforme al dictamen emitido por la Comisión Asesora de Disciplina, organismo que interviene en los procedimientos disciplinarios del personal de la administración pública provincial.
Qué dispone el decreto
En su articulado, el Decreto Nº 1859/2026 aprobó formalmente el sumario administrativo y dispuso la cesantía de la agente con Categoría 10, quien contaba con estabilidad laboral reconocida dentro del Ministerio de Desarrollo Humano.
Además, ordenó remitir las actuaciones al Área de Personal y Despacho de la Dirección de Comedores para notificar a la trabajadora, comunicar la medida a la Dirección General de Recursos Humanos y posteriormente archivar el expediente.
La resolución fue firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendada por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. Elonce.com