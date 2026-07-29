Caso Schmidt: la querella apuntó a la responsabilidad del Arzobispado

REDACCIÓN ELONCE
El Caso Schmidt sumó un nuevo capítulo tras el planteo de inimputabilidad presentado por la defensa del sacerdote César Schmidt. La querella rechazó esa estrategia, cuestionó el rol del Arzobispado y confirmó que impulsará una demanda civil mientras avanza el proceso penal.
El Caso Schmidt volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de que la defensa del sacerdote César Schmidt solicitara que sea declarado inimputable y, de esa manera, no enfrente un juicio por las graves lesiones sufridas por Esteban Bogado, el niño de 12 años que recibió una descarga eléctrica en una vivienda del religioso en Paraná. Frente a ese planteo, el abogado querellante Leopoldo Cappa rechazó la estrategia defensiva y sostuvo que no existen elementos que acrediten una incapacidad mental que impidiera al sacerdote comprender la criminalidad de sus actos.
Durante una entrevista con el programa "GPS" de Elonce, el representante de la familia del menor explicó que el planteo será rechazado en la próxima audiencia y recordó que Schmidt ya fue evaluado por profesionales del Poder Judicial antes de prestar declaración como imputado.
En ese sentido, afirmó: "Nosotros rechazamos cualquier planteo de que el padre César Schmidt sea inimputable", al remarcar que la evaluación interdisciplinaria realizada por psicólogos y psiquiatras judiciales no detectó indicios de una patología que le impidiera comprender el alcance de sus acciones.
La defensa y las dudas sobre el Arzobispado
Cappa consideró que la estrategia de la defensa no solo intenta evitar el juicio, sino que además abre interrogantes sobre el conocimiento que habría tenido el Arzobispado acerca de un eventual problema de salud mental del sacerdote.
El abogado explicó que la propia defensa citó como testigo al responsable del Hogar Sacerdotal Buen Pastor, donde actualmente reside Schmidt, para acreditar su estado de salud. A partir de ello, planteó una serie de cuestionamientos sobre la actuación de la Iglesia.
"Nosotros como abogado, como querella, la familia de Esteban se pregunta, el Arzobispado estaba al tanto de que según esta estrategia defensiva que nosotros sostenemos que no es así", manifestó. Además, agregó: "¿Por qué lo dejaban salir sin custodiarlo, sin acompañarlo?", al tiempo que se preguntó por qué continuaba celebrando misas si realmente padecía un trastorno que le impedía comprender sus actos.
Las pruebas que sostiene la querella
El querellante también rechazó cualquier intento de instalar que Schmidt desconocía la existencia del cerco electrificado instalado en su vivienda.
Según explicó, un testigo declarará durante el juicio que el sacerdote habría comprobado personalmente si el portón tenía corriente antes de ingresar al domicilio.
"Cuando en la misma causa surge que el padre César testeó antes ingresar a su domicilio a ver si no iba a quedar pegado al abrir la puerta", sostuvo Cappa, quien consideró que ese elemento demuestra que el acusado conocía perfectamente la instalación eléctrica.
Para el abogado, la defensa incurre en contradicciones al sostener, por un lado, que el sacerdote no electrificó el cerco y, por otro, que no podía comprender la criminalidad de sus actos debido a un supuesto trastorno psiquiátrico.
Demanda civil y estado de salud del menor
Además del avance de la causa penal, la querella confirmó que promoverá acciones civiles contra el sacerdote y el Arzobispado.
"Estamos por iniciar las acciones civiles", indicó Cappa, quien explicó que la reparación económica será reclamada en un expediente independiente para no demorar el desarrollo del proceso penal.
El abogado también reveló que desde la Iglesia no hubo contacto con la familia del niño, aunque el defensor del sacerdote le comunicó recientemente la intención de Schmidt de mantener un encuentro con ellos.
Sobre ese punto, explicó: "La familia todavía no está en condiciones de poder recibirlo", y recordó las graves consecuencias físicas que sufrió Esteban tras el accidente.
"Los padres de un chico que casi se murió, que lo tuvieron que ver quemado entero meses, que le sacaban piel de una parte del cuerpo para injertarla en la parte que tenía quemada, obviamente que ese perdón va a llevar un poco más de tiempo", expresó.
No obstante, destacó que el niño evolucionó favorablemente y ya retomó parte de su vida cotidiana. Incluso contó que durante el último fin de semana fue invitado por una peña de River Plate a ingresar al estadio Monumental junto a los jugadores, una experiencia que marcó un nuevo paso en su recuperación.
Mientras tanto, la Justicia deberá fijar la fecha de la audiencia de remisión de la causa a juicio, instancia en la que la querella adelantó que rechazará todos los planteos defensivos y buscará que el expediente avance hacia el debate oral.