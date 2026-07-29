Comenzaron a demoler una casa centenaria en una transitada esquina de Paraná

Una casa centenaria comenzó a ser demolida este miércoles por la mañana en la esquina de avenida Ejército y General Galán, en Paraná. El inicio de los trabajos sorprendió a vecinos y personas que circulaban por ese sector de la ciudad.

La antigüedad de la construcción generó consultas sobre una posible protección patrimonial y las condiciones necesarias para autorizar su demolición.

Ante las inquietudes, Elonce se comunicó con el área de Patrimonio de la Municipalidad de Paraná, desde donde confirmaron que la propiedad no posee una declaración especial de conservación.

Qué explicaron desde el Municipio

“Si el bien no tiene declaratoria patrimonial, no tiene protección automática. Su condición de centenaria no la transforma en patrimonial”, indicaron desde la repartición municipal.

También aclararon que el propietario puede avanzar con un proyecto sobre el terreno, siempre que efectúe las presentaciones y cumpla con las exigencias establecidas por las áreas correspondientes.

La incorporación de un inmueble al patrimonio de la ciudad requiere un procedimiento previo y el consentimiento de su propietario. La vivienda situada en avenida Ejército y General Galán no había atravesado ese proceso.

Por qué no había sido declarada patrimonio

Desde el área municipal señalaron que no existen registros que vinculen la casa centenaria con alguna personalidad reconocida. Tampoco se identificaron antecedentes que le otorguen un valor particular dentro de la historia de Paraná.

La evaluación patrimonial no depende exclusivamente de la cantidad de años de una construcción. También se consideran sus características arquitectónicas, su relevancia cultural, los acontecimientos relacionados con el lugar y su importancia dentro de la identidad urbana.

Mientras avanzaba la demolición, no se brindaron detalles sobre el proyecto previsto para el terreno. El movimiento de máquinas y operarios continuaba durante la mañana en una esquina de importante circulación vehicular.