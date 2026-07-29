Los primeros 42 empleados del frigorífico de Concepción del Uruguay recibieron el subsidio provincial de $200.000. El Sindicato de la Alimentación informó que las acreditaciones continuarán de manera gradual mientras siguen las gestiones por salarios, medicamentos y asistencia alimentaria.
Los trabajadores de Granja Tres Arroyos comenzaron a cobrar el subsidio provincial de $200.000 destinado a los empleados afectados por la crisis que atraviesa el frigorífico de Concepción del Uruguay. La primera acreditación alcanzó a 42 trabajadores y el proceso continuará de manera progresiva hasta cubrir a todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos.
El pago comenzó a efectivizarse luego de que las primeras acreditaciones se concretaran el pasado viernes, en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno provincial para brindar asistencia económica a los empleados, publicó APF.
Desde el Sindicato de la Alimentación señalaron que la entrega del beneficio avanzará en etapas durante las próximas semanas.
Las acreditaciones continuarán de manera gradual
De acuerdo con la organización gremial, el objetivo es ampliar progresivamente el alcance del subsidio.
El cronograma prevé que entre 60 y 100 trabajadores por semana reciban la asistencia económica hasta completar el universo de beneficiarios.
Además, el sindicato informó que realizará un relevamiento para detectar a los empleados que todavía no presentaron la documentación requerida para acceder al beneficio.
La intención es regularizar esos trámites y evitar demoras en la incorporación de quienes aún no pudieron percibir el subsidio.
Continúan las gestiones por asistencia y salarios
Mientras avanza el pago del aporte provincial, el Sindicato de la Alimentación mantiene otras gestiones vinculadas con la situación de los trabajadores. Entre ellas, se encuentra el reclamo para garantizar la provisión de medicamentos recetados y la entrega de módulos alimentarios destinados a las familias afectadas por el conflicto laboral.
Asimismo, la organización sindical continúa reclamando a la conducción de Granja Tres Arroyos la presentación de un plan de pago para cancelar los salarios adeudados. Ese planteo forma parte de las negociaciones que siguen abiertas en medio de la crisis que atraviesa el frigorífico de Concepción del Uruguay.
Un conflicto que continúa abierto
Si bien el inicio del pago del subsidio representa un alivio para parte de los trabajadores, el conflicto laboral todavía no encuentra una solución definitiva.
La continuidad de las acreditaciones y las negociaciones por las deudas salariales serán aspectos centrales en las próximas semanas, mientras el sindicato busca garantizar tanto la asistencia económica como la cobertura de las necesidades básicas de los empleados afectados.