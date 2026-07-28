Un rayo impactó en Concordia, provocó un corte de luz y generó preocupación

Un rayo impactó este martes en la ciudad de Concordia y provocó un corte de energía eléctrica en un sector, en medio de la alerta naranja por tormentas que rige para gran parte del noreste de Entre Ríos. El fenómeno, acompañado por un fuerte estruendo, fue percibido en distintos barrios y generó preocupación entre los vecinos.

El episodio ocurrió durante la tarde, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente un pronóstico que anticipaba tormentas de variada intensidad para la región de Salto Grande. Tras el impacto del rayo, un sector de la ciudad quedó sin suministro eléctrico, aunque el servicio fue restablecido alrededor de las 18 horas.

Acorde a la información brindada por 7Páginas, el impresionante destello fue registrado por el fotógrafo Marcelo González desde la terraza del edificio del diario El Heraldo. La imagen permitió apreciar la magnitud del fenómeno, que además estuvo acompañado por caída de granizo en algunos puntos de la ciudad.

Alerta por tormentas en Entre Ríos

El SMN advirtió que las tormentas pueden estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y ocasional granizo.

Actualmente, 15 departamentos de Entre Ríos permanecen bajo alerta meteorológica. Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.

En tanto, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay continúan bajo alerta amarilla.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles o postes, desconectar los artefactos eléctricos cuando sea posible y seguir la información emitida por los canales oficiales para conocer la evolución del fenómeno meteorológico.