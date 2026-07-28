Una intensa granizada sorprendió a vecinos de Federal: las fotos

REDACCIÓN ELONCE
La caída de granizo en Federal sorprendió durante la tarde del martes a vecinos de distintos sectores de la ciudad y localidades cercanas. El SMN mantiene vigente una alerta por tormentas fuertes para ese departamento y otros del norte entrerriano.
La caída de granizo en Federal se registró durante la tarde de este martes y sorprendió a vecinos de distintos barrios de la ciudad. Aunque el fenómeno fue de corta duración y no provocó inconvenientes de consideración, en algunos sectores las piedras fueron de mayor tamaño y se acumularon con mayor intensidad.
De acuerdo con los reportes de vecinos, el granizo también cayó en Colonia Federal y en la zona de San Lorenzo, donde el fenómeno se presentó con características similares. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron el impacto de las piedras sobre calles, patios y vehículos.
Hasta el momento no se informaron daños materiales ni personas afectadas, aunque el episodio volvió a poner en evidencia la inestabilidad que afecta al norte de Entre Ríos.
El fenómeno ocurrió en una zona bajo alerta meteorológica
La caída de granizo se produjo mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para el departamento Federal y otras zonas del norte entrerriano.
El aviso también comprende a los departamentos Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador, donde durante la madrugada del miércoles se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.
Según el organismo, los fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Además, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 25 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.