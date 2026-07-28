Presentan el primer Congreso "Entre Ríos entre Discursos" con actividades abiertas al público

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) presentará desde este miércoles el primer Congreso "Entre Ríos entre Discursos", una propuesta académica y cultural que se desarrollará en simultáneo con las quintas Jornadas de Literatura Entrerriana. El encuentro se extenderá hasta el viernes con sedes en la Escuela Normal, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias de la Gestión, la Casa de la Cultura y la Biblioteca Provincial.

La secretaria académica de UADER, Alfonsina Kohan, explicó en diálogo con Elonce que la iniciativa representa el crecimiento de un espacio que nació hace más de una década para debatir sobre la literatura provincial y que ahora amplía su alcance hacia otras disciplinas.

"Hace más de una década que estamos con este evento que ha ido creciendo y decidimos ampliarlo y convertirlo en el primer Congreso 'Entre Ríos entre Discursos', que tiene que ver con los territorios culturales, los diálogos interdisciplinarios y la mixtura cultural que somos en nuestro país", sostuvo.

Tres días de literatura, música, teatro y debates

Las actividades comenzarán este miércoles a las 14 en la Escuela Normal, ubicada en Urquiza y Corrientes, y se extenderán hasta el viernes por la noche. El programa incluye simposios, conferencias, presentaciones de libros, muestras artísticas, obras teatrales y espectáculos musicales.

Entre las actividades destacadas figura la conferencia central del reconocido crítico literario Martín Kohan y un concierto del músico Marcelo Moguilevsky, previsto para el jueves a las 20.30 en la Escuela de Música.

"Hasta el viernes a las 21 vamos a estar disfrutando de simposios, conferencias, presentaciones de libros, muestras artísticas, representaciones teatrales y también grupos musicales", adelantó la docente e investigadora.

Además, destacó el respaldo institucional recibido por parte de la Municipalidad de Paraná, el Concejo Deliberante, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y las distintas unidades académicas de la UADER.

Una propuesta interdisciplinaria con eje en la identidad entrerriana

Según explicó Alfonsina Kohan, el congreso mantiene como punto de partida el estudio de la literatura entrerriana, pero propone un diálogo con otras expresiones artísticas y campos del conocimiento.

"Siempre partiendo de la mirada puesta en la literatura de nuestra provincia, en diálogo con las literaturas nacionales y latinoamericanas, pero también con otras disciplinas como la psicología, la geografía, las ciencias sociales y con otras artes como la música, la pintura y las artes plásticas", señaló.

La secretaria académica remarcó que uno de los principales desafíos consiste en acercar la lectura a las nuevas generaciones mediante formatos y propuestas que dialoguen con sus intereses.

"Creo que las nuevas generaciones leen distinto. No estoy tan convencida de que no lean. Tal vez lo que tenemos que hacer es leer nosotros, los adultos, cómo leen los pibes y desde ese lugar tratar de invitarlos a que lean con nosotros", reflexionó.

En ese sentido, consideró que la articulación entre literatura, teatro, música y otras disciplinas permite acercar nuevos públicos a los libros y a los debates culturales.

Actividades abiertas para toda la comunidad

Aunque buena parte de los asistentes serán docentes, investigadores y estudiantes, la organización remarcó que el evento está abierto a toda la ciudadanía.

"Quiero que se sepa que todos los espectáculos, todas las conferencias, todos los simposios y todas las muestras musicales y de teatro son abiertas al público", destacó Kohan.

Presentan un Congreso sobre cultura, identidad e historia

La inscripción tendrá un costo de 5.000 pesos y podrá realizarse desde este miércoles a partir de las 13 en la Escuela Normal o durante las jornadas en las distintas sedes del encuentro.

La programación completa, horarios, sedes e información sobre la inscripción están disponibles en la página web de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, donde los interesados podrán consultar el cronograma completo de las actividades