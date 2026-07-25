Comenzaron las clínicas del programa Diseña Paraná para fortalecer el diseño local

REDACCIÓN ELONCE
La primera de las tres jornadas se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Los participantes presentaron sus productos ante un jurado de especialistas en el marco del programa municipal que impulsa el diseño con identidad paranaense.
Diseñadores comenzaron las clínicas del programa Diseña Paraná, una instancia clave del proceso de fortalecimiento del emprendedurismo local impulsado por la Municipalidad de Paraná. La actividad se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y reunió a emprendedores que sometieron sus productos a la evaluación de un jurado integrado por especialistas.
Durante la jornada, los participantes debieron defender las características de sus propuestas y explicar cómo se vinculan con la consigna de este año, denominada "Pulsión Floral". Se trata de la primera de tres clínicas previstas antes de la selección final de los trabajos.
La coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, destacó que el programa transita su quinto año y valoró el crecimiento alcanzado por los emprendedores. "Es un momento muy especial porque cada emprendedor viene y somete su producto a la mirada de un jurado de expertos. Vemos que los productos han evolucionado, que hay mayor calidad y que realmente hay diseño paranaense con identidad", afirmó.
Diseño con identidad y potencial turístico
Waigandt sostuvo que las producciones reflejan el paisaje, la cultura y los atributos de la capital entrerriana, lo que fortalece la identidad local y abre nuevas oportunidades para el turismo.
"Entendemos que, entre todas las cosas que tiene Paraná para mostrar, también tiene diseño. Queremos que quien visite la ciudad pueda llevarse un regalo con identidad, un souvenir único que realmente represente a Paraná", señaló.
Asimismo, remarcó que el programa es fruto del trabajo conjunto entre el municipio, el Consejo Asesor de Marca Paraná, universidades e instituciones como el INTI y la UADER, que aportan recursos, capacitación y espacios para el desarrollo de las distintas instancias.
Un sector que genera empleo y desarrollo
Por su parte, la coordinadora de la Secretaría de Producción, Nair Santana, resaltó la importancia del sector emprendedor para la economía local y el valor del trabajo articulado.
"Desde el municipio se entiende que el sector emprendedor es muy relevante para nuestra ciudad y, en particular, el diseño genera empleo y desarrollo económico", expresó.
Además, destacó que las clínicas permiten el intercambio entre emprendimientos con trayectoria y nuevos proyectos. "Muchos de los emprendimientos que ya participaron en ferias y tienen experiencia se ponen en contacto con otros más nuevos, que aportan ideas innovadoras. Ese intercambio permite ofrecer cada vez mejores productos", concluyó.