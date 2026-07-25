La Feria de Invierno finaliza este fin de semana con más de 250 emprendedores

La propuesta extendió su duración por pedido de los feriantes y culminará este domingo. Desde el municipio destacaron la generación de empleo y el movimiento comercial que genera.
La Feria de Invierno de Paraná transita su último fin de semana luego de haber extendido una semana su funcionamiento por pedido de los propios expositores. La propuesta, instalada en la Costanera, reunió a más de 250 emprendedores, artesanos, anticuarios y gastronómicos, quienes ofrecieron sus productos entre las 10 y las 21.
En diálogo con Elonce, el subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná, Óscar Bustamante, explicó que la extensión respondió a una solicitud de quienes participaron del evento. "Inicialmente estaba prevista hasta el pasado lunes 20 y se extendió hasta este domingo inclusive", señaló.
Bustamante destacó que la feria forma parte de una estrategia para fortalecer la comercialización de los emprendimientos locales y fomentar el empleo privado.
"Esta feria constituye una posibilidad de consolidar a nuestros emprendimientos y de generar trabajo privado", sostuvo.
Además, remarcó que el paseo no solo reúne a productores locales, sino también a emprendedores provenientes de distintos puntos del país, complementados por un patio gastronómico que permaneció operativo durante toda la jornada.
"El patio gastronómico también está operativo al mediodía y hay ofertas para la tarde, en la medida en que las condiciones climáticas acompañan, está hasta las 21 inclusive y puede extenderse aún más", indicó.
Esperan superar los registros de la edición anterior
El funcionario confirmó que el municipio se encuentra realizando el relevamiento del impacto económico y de la afluencia de público para conocer el balance definitivo de la edición 2026.
"El año pasado nos arrojó valores superiores a 430 millones de pesos. Prontamente vamos a estar publicando los valores de este año; ya lo estamos midiendo y en los próximos días, cuando termine la feria, va a estar disponible", anticipó.
Bustamante también resaltó que los más de 250 puestos de trabajo directos representan solo una parte del impacto generado por la feria.
"Hay muchísimo movimiento que conlleva, más allá del paseo que se ofrece a paranaenses, turistas y excursionistas, en términos de actividad intermedia, logística y proveedores. Sabemos de la importancia que tiene como espacio de trabajo y del carácter multiplicador del empleo a nivel local", afirmó.
Finalmente, renovó la invitación para recorrer la feria durante sus últimas jornadas y disfrutar de la propuesta comercial, gastronómica y turística junto a la Costanera de Paraná. Elonce.com