Se incendió un camión con carne y cientos de personas se llevaron la mercadería

El camión se incendió mientras transitaba por la Ruta 9, cerca de San Nicolás. Horas después, cientos de personas retiraron parte de la carga de carne que no fue alcanzada por el fuego.
Un camión que transportaba carne se incendió durante la madrugada del jueves sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 226, en jurisdicción de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Horas después de controlado el fuego, cientos de personas llegaron al lugar y retiraron gran parte de la mercadería que había quedado en condiciones.
El siniestro ocurrió alrededor de las 4.28, cuando un Iveco Cursor con semirremolque refrigerado comenzó a incendiarse por causas que aún no fueron informadas oficialmente. A pesar de la magnitud del fuego, no se registraron personas heridas.
Tras extinguir las llamas, decenas de automóviles, camionetas, motocicletas, bicicletas y personas a pie se acercaron hasta el sector para llevarse cajas y paquetes de carne que permanecían entre los restos del semirremolque.
La escena quedó registrada en videos
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a numerosas personas cargando la mercadería en distintos vehículos, mientras otras recorrían el lugar en busca de productos que no habían sido alcanzados por el incendio.
Un testigo que transitaba por la autopista describió la situación como "impresionante" y aseguró que durante varios minutos una gran cantidad de vehículos se detuvo para retirar parte de la carga.
De acuerdo con ese relato, efectivos de Gendarmería Nacional permanecieron en la zona mientras continuaban llegando personas al lugar del incidente.
Operativo y pérdidas
Del operativo participaron Bomberos Voluntarios de Ramallo y personal del Destacamento La Emilia de los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, quienes trabajaron durante varias horas hasta controlar el incendio.
Para facilitar las tareas de los equipos de emergencia fue necesario interrumpir el carril lento de la autopista mientras se combatían las llamas y se realizaban las tareas de seguridad.
El incendio provocó importantes daños en el semirremolque refrigerado y destruyó parte de la carga transportada. A esas pérdidas se sumó luego el retiro masivo de la mercadería por parte de las personas que llegaron al lugar.