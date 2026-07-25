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Fin de semana con nieblas y ambiente templado: prevén lluvias y tormentas desde el lunes

El fin de semana tendrá nieblas y tiempo estable en Paraná. Desde el lunes aumentará la inestabilidad, con lluvias, tormentas y ráfagas de viento.

25 de Julio de 2026
Anuncian lluvias desde el lunes
Anuncian lluvias desde el lunes

El fin de semana tendrá nieblas y tiempo estable en Paraná. Desde el lunes aumentará la inestabilidad, con lluvias, tormentas y ráfagas de viento.

En la franja central del país se espera un sábado y un domingo grises y con tiempo fresco en líneas generales, pero con chance bastante baja de lluvias débiles o lloviznas en forma aislada. Las neblinas y nieblas podrán reducir la visibilidad d forma significativa en las primeras horas del día en estas regiones.

 

En la franja norte argentina, el tiempo se irá tornando más templado con el correr del fin de semana, y se podrían alcanzar marcas máximas del orden de 25 °C en las provincias del norte. Hacia el día domingo es probable un desmejoramiento sobre las provincias del noreste, con lluvias y algunas tormentas puntuales. Esta situación se potenciaría el lunes sobre el centro del Litoral con el avance de un frente cálido más definido, que podría dar lugar a tormentas de mayor relevancia al comenzar la nueva semana.

 

En el sur, si hablamos de la Patagonia, Santa Cruz (Río Gallegos y zonas aledañas) esperan un sábado con lluvias persistentes y moderadas, sin descartar nevadas. La región norte patagónica, por su parte, también espera un fin de semana con lluvias intermitentes, y nevadas que se irán afianzando especialmente el domingo sobre sectores más bajos de Neuquén, oeste de Río Negro y noroeste de Chubut.

El pronóstico para Paraná

Para este sábado, en la ciudad de Paraná y la región se espera una jornada con bancos de niebla durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura alcanzará una máxima de 20°C, con una mínima de 8°C, y no se prevén precipitaciones.

 

El domingo continuará el tiempo estable. El SMN pronosticó una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 12°C, con cielo algo nublado durante gran parte del día y una probabilidad de lluvias de entre 0 y 10% únicamente durante la mañana.

 

Lluvias y tormentas desde el lunes

Las condiciones comenzarán a desmejorar el lunes, cuando se espera una máxima de 23°C y una mínima de 13°C. Durante la mañana podrían registrarse lloviznas aisladas, mientras que por la tarde y la noche aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas hasta un 40%.

 

El martes persistirá la nubosidad, aunque las probabilidades de precipitaciones serán bajas, entre 0 y 10% durante toda la jornada. La temperatura oscilará entre 14°C y 20°C.

 

El pronóstico indica que el miércoles volverán las lluvias aisladas durante la mañana, con probabilidades de entre 10 y 40%. Además, será la jornada con mayor intensidad de viento, ya que se previeron ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La temperatura irá desde los 11°C de mínima hasta los 16°C de máxima.

 

Cómo continuará el tiempo

Hacia el jueves retornarán las condiciones estables. Se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 8°C y 16°C.

 

En tanto, el viernes también se presentará sin precipitaciones, con una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, lo que marcará un leve descenso térmico respecto al inicio de la semana.

 

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, Paraná atravesará un fin de semana con tiempo estable y temperaturas templadas, mientras que el período de mayor inestabilidad se concentrará entre el lunes y el miércoles.

Temas:

pronóstico del tiempo lluvias tormentas Entre Ríos meteorología
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