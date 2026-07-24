Ángela Leiva volvió a apostar al amor y fue vista junto a Fede Díaz

El nuevo romance de Ángela Leiva salió a la luz luego de que trascendieran imágenes de la cantante junto a Fede Díaz. La artista habría iniciado una nueva etapa sentimental tras su separación de Marcelo "Chelo" Weigandt.
El romance de Ángela Leiva volvió a ubicar a la cantante en el centro de la escena del espectáculo. A pocos meses de la mediática ruptura con el futbolista Marcelo "Chelo" Weigandt, la intérprete fue vinculada sentimentalmente con Fede Díaz, un joven que forma parte de su entorno cotidiano y con quien fue fotografiada durante una reunión social. Las imágenes difundidas en el programa LAM alimentaron las versiones de un nuevo comienzo en la vida personal de la artista.
Según trascendió, el vínculo nació lejos del ambiente artístico y de la exposición pública. Ambos comparten el mismo barrio privado y comenzaron a frecuentarse a partir de una actividad en común: el tenis.
Las fotografías mostradas por el ciclo conducido por Ángel de Brito reflejan a la cantante y al joven compartiendo un encuentro con amigos, sonrientes y relajados, lo que reforzó las versiones de que la relación ya habría comenzado.
Un vínculo que nació en el barrio
De acuerdo con la información revelada en LAM, el acercamiento entre Ángela Leiva y Fede Díaz se produjo de manera natural gracias a la convivencia en el mismo barrio cerrado y a los encuentros deportivos.
Fue el panelista Pepe Ochoa quien dio detalles sobre el origen de la relación. "Este chico rubio, divino, se llama Fede Díaz. Se conocieron jugando al tenis porque ella practica en el barrio donde vive y él va ahí", explicó durante el programa.
Además, señaló que ambos comparten amistades y espacios sociales, lo que favoreció el crecimiento del vínculo hasta derivar en las primeras apariciones públicas juntos.
Un nuevo capítulo tras una separación dolorosa
La cantante atraviesa esta nueva etapa luego de poner fin a su relación con Marcelo "Chelo" Weigandt, un romance que tuvo una fuerte exposición mediática pese a su corta duración.
La historia entre ambos comenzó en diciembre de 2024 y rápidamente fue oficializada a través de las redes sociales. Durante esos meses compartieron viajes, proyectos personales e incluso tatuajes, dando señales de una relación consolidada.
Sin embargo, el vínculo se deterioró pocos meses después. En marzo de 2025 comenzaron a circular versiones de crisis y, finalmente, Ángela Leiva confirmó la separación.
El presente de ambos tras la ruptura
Tiempo después del final de la relación, la propia cantante contó que la decisión de terminar había sido tomada por el futbolista y reconoció que atravesó un momento de profundo dolor.
Mientras tanto, Weigandt también rehízo su vida sentimental. El exjugador de Boca Juniors inició una relación con Nayla Rosica y actualmente ambos esperan su primer hijo.
En ese contexto, el nuevo vínculo de Ángela Leiva aparece como un nuevo comienzo en su vida personal. Desde LAM aseguraron que la artista "está volviendo a apostar al amor", una etapa que, según destacaron los panelistas, llega después de un período marcado por la decepción sentimental y la intensa exposición pública que acompañó el final de su anterior relación.
Aunque ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente el romance, las imágenes difundidas y la información aportada por el ciclo televisivo alimentaron las versiones sobre este nuevo capítulo en la vida de la cantante, que vuelve a mostrarse ilusionada tras dejar atrás uno de los momentos personales más difíciles de los últimos tiempos.