Avanza la reparación de una bomba que afecta la distribución de agua: explicaron la baja de presión

La distribución de agua potable en Paraná podría registrar bajas de presión parciales, debido a la reparación de una de las bombas que captan agua cruda del río, para su tratamiento en la Planta Potabilizadora Echeverría. La falla obligó a reducir la producción del suministro y el Municipio implementó maniobras para administrar las reservas disponibles mientras avanza la reparación.

La secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de Paraná, Mayra Collante, explicó a Elonce que los trabajos realizados por el personal municipal, ya fueron completados y que el restablecimiento definitivo depende de la recepción de una pieza de alta complejidad, por parte de una empresa especializada.

"Todas las tareas que la Municipalidad hace, en relación con la reparación, están hechas. Estamos aguardando una pieza especializada, para hacer el reemplazo de un motor que falló y que fue extraído para instalar el nuevo", detalló la funcionaria a Elonce.

Una reparación que requiere una pieza especial

Collante precisó que el inconveniente no radica únicamente en reemplazar el motor averiado, sino en adaptar un equipo de respaldo a una bomba de otra generación, con características técnicas diferentes.

"La pieza de adecuación nos va a permitir adaptar el motor de respaldo que se tiene para este tipo de bombas, a la bomba en sí misma, que son modelos de distinto año y de distintas características", señaló.

La secretaria explicó que las diferencias entre ambos equipos hacen inevitable fabricar un componente específico. "Cada año cambian las piezas, los diámetros; en definitiva, esa adecuación es inevitable. Estamos esperando que la pieza, que es un trabajo de alta especificidad para elaborar una pieza de metal", sostuvo.

Menor producción y posibles intermitencias

Mientras tanto, la Planta Echeverría continúa operando con una capacidad reducida. Al captar menos agua del río, también disminuye el volumen que puede potabilizarse y distribuirse a los centros de almacenamiento desde donde se abastece toda la ciudad.

"Lo que está reducido es la captación de agua; se potabiliza menos agua y se distribuye menos agua", resumió Collante a Elonce, al describir el impacto de la avería sobre el sistema.

La funcionaria explicó que los sectores con menor capacidad de almacenamiento serán los primeros en resentir la disminución del caudal. "En los lugares donde el centro de distribución tiene un almacenamiento menor, va a tender a descargarse más rápido. Entonces, vamos a tener intermitencias en el sistema", advirtió.

Frente a este escenario, el Municipio evalúa realizar maniobras durante la madrugada para recuperar reservas sin afectar los horarios de mayor consumo. "Con los niveles actuales esperamos salvaguardar que haya suficiente agua para la población hasta la noche y evaluar si durante la madrugada restablecemos reservas, que es cuando no tendríamos tanto consumo", explicó.

Finalmente, Collante indicó que el objetivo es reinstalar la bomba, verificar su correcto funcionamiento y normalizar el servicio lo antes posible. Hasta entonces, la Municipalidad informó que continuará regulando los flujos de distribución de acuerdo con las reservas de cada centro y reiteró el pedido a los vecinos de hacer un uso responsable y solidario del agua potable, reservándola para las necesidades esenciales.