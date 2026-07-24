Robaron el andador a una mujer recién operada y pide ayuda para recuperarlo

La búsqueda del andador robado moviliza a María Correa, una vecina de Paraná que quedó prácticamente imposibilitada de salir de su casa luego de que le sustrajeran el elemento ortopédico del que depende para caminar.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 18 horas, cuando esperaba dentro de un automóvil para realizar un trámite en un domicilio de calle Sara de Eccleston, altura 996. El elemento sustraído es de color blanco y tiene escrito el nombre de la persona propietaria.

Según relató a Elonce, el andador había quedado junto al vehículo mientras aguardaba su turno para ingresar a la casa de su abogada. En pocos minutos, alguien se lo llevó y, hasta el momento, no hay testigos ni información que permita identificar al responsable.

Un elemento indispensable para su recuperación

María fue operada recientemente de la cadera y explicó que todavía no recuperó la estabilidad necesaria para desplazarse sin ayuda. Por eso, el robo afectó por completo su rutina y la dejó sin la posibilidad de realizar actividades básicas.

"Es prestado, tengo que devolverlo", expresó al apelar a la solidaridad de la comunidad. Además, contó: "Ahora estoy dentro de casa, no puedo salir a hacer mis cosas hasta que no me consiga otro andador".

Cómo colaborar

Ante la falta de pistas sobre el robo, la mujer decidió hacer público el caso con la esperanza de recuperar el elemento. Quienes hayan visto el andador o tengan algún dato que pueda contribuir a encontrarlo pueden comunicarse al teléfono de María: 343 446954.