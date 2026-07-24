Despidos en Pyam: quedaron firmes las cesantías y sigue la conciliación en Unionbat

Los despidos en Pyam se hicieron efectivos tras el vencimiento de la conciliación obligatoria sin acuerdo. En paralelo, la Secretaría de Trabajo extendió esa instancia en Unionbat hasta el 4 de agosto, mientras continúa el conflicto por 101 trabajadores.
Los despidos en Pyam quedaron firmes este viernes luego de que venciera la conciliación obligatoria sin que las partes alcanzaran un acuerdo. La medida dejó efectivas las cesantías de 11 trabajadores, mientras que el conflicto laboral en Unionbat continuará abierto, ya que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos resolvió extender la conciliación obligatoria hasta una nueva audiencia prevista para el próximo 4 de agosto. De esta manera, el Parque Industrial de Gualeguaychú sigue siendo escenario de uno de los conflictos laborales más importantes de la provincia.
La confirmación fue realizada por el secretario general del Sindicato de Petroleros y Químicos de Gualeguaychú, Martín Gómez, quien informó que las desvinculaciones en Pyam finalmente se concretaron tras agotarse la instancia de negociación obligatoria dispuesta por la autoridad laboral.
El dirigente también cuestionó el accionar de la Secretaría de Trabajo provincial al sostener que el gremio había solicitado una prórroga de la conciliación para continuar con las negociaciones y evitar los despidos, pero aseguró que el pedido no obtuvo respuesta.
Críticas a la Secretaría de Trabajo
"Se hicieron efectivos los 11 despidos de Pyam", confirmó Gómez al referirse al desenlace del conflicto que se mantenía abierto desde fines de junio. En ese sentido, cuestionó el procedimiento adoptado por las autoridades laborales y manifestó: "Pedimos la extensión de la conciliación obligatoria y desde la Secretaría de Trabajo ni nos contestaron. Es una falta de respeto total".
El conflicto en Laboratorios Pyam se inició cuando la empresa anunció el despido de 11 empleados, que se sumaron a otras ocho desvinculaciones realizadas durante abril. Frente a esa situación, la Secretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, medida que permitió la reincorporación provisoria de los trabajadores mientras se desarrollaban las audiencias entre las partes.
Sin embargo, durante la última reunión la empresa ratificó su decisión de sostener las cesantías. Al no alcanzarse un entendimiento antes del vencimiento del plazo legal, los despidos quedaron firmes y los trabajadores dejaron de prestar funciones.
Unionbat mantiene abierto el conflicto
Mientras el conflicto en Pyam llegó a una definición, la situación en Unionbat continuará bajo negociación. La Secretaría de Trabajo resolvió extender la conciliación obligatoria y convocó a una nueva audiencia para el 4 de agosto, a las 11, en la ciudad de Paraná.
Hasta entonces, el sindicato espera que la empresa acerque una propuesta que pueda ser analizada por los trabajadores, quienes mantienen un acampe permanente frente a la planta desde que se conocieron los despidos masivos.
"Seguimos esperando una propuesta para trasladarles a los trabajadores que están acampando afuera de la fábrica", sostuvo Gómez a El Día, quien además denunció incumplimientos salariales por parte de la firma fabricante de baterías.
Reclamos por salarios y reincorporaciones
El representante gremial aseguró que Unionbat mantiene deudas con parte de su personal. "Unionbat le debe la primera quincena de julio y los acuerdos que tiene con algunos trabajadores por temas de cambios de turnos", afirmó.
El conflicto en la empresa comenzó luego del despido de 101 trabajadores, decisión que derivó en protestas, un acampe permanente y la intervención de la Secretaría de Trabajo mediante el dictado de la conciliación obligatoria.
Si bien la resolución ordenó retrotraer los despidos y permitir la reincorporación de los empleados, desde el sindicato denunciaron que la empresa mantuvo cerradas las instalaciones e impidió el regreso efectivo de los trabajadores a sus puestos. Mientras la situación de Pyam quedó definida con la confirmación de las 11 cesantías, el futuro de más de un centenar de familias vinculadas a Unionbat continuará dependiendo de las negociaciones que se desarrollarán durante los próximos días, en un escenario de fuerte incertidumbre laboral para el Parque Industrial de Gualeguaychú.