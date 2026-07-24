Nuevo recibo de sueldo: cómo leer los cambios y qué significa cada concepto

A partir de la Ley de Modernización Laboral, los recibos de sueldo incorporaron cambios significativos, con la obligatoriedad de mostrar de forma transparente el costo laboral total que asume el empleador para mantener el puesto de trabajo, y estudios contables y empleados manifiestan dificultades para leer el nuevo esquema.

Durante las primeras semanas de vigencia de la nueva normativa, la plataforma de gestión y facturación Xubio registró más de 100 consultas específicas sobre el nuevo formato de recibo de sueldo. El 78% de las consultas provino de estudios contables y asesores laborales.

Ante este volumen de dudas de carácter técnico, la compañía decidió lanzar una guía gratuita. La iniciativa surgió al notar que, aunque el costo laboral ahora es un dato obligatorio por ley, muchos trabajadores se encontraban por primera vez con esta información y no lograban interpretarla.

De este modo, el objetivo de la empresa fue traducir los datos complejos del nuevo recibo, permitiendo que cualquier persona pueda comprender cada línea en pocos minutos y sin necesidad de poseer conocimientos de contabilidad.

Cuál es la estructura del recibo sección por sección

El nuevo diseño organiza la información en bloques específicos para que puedas identificar rápidamente qué representa cada línea de tu liquidación:

Los datos personales y laborales, ubicados en la cabecera, incluyen tu nombre, CUIL, categoría, antigüedad y el período de liquidación correspondiente. Es fundamental verificar siempre que estos datos sean correctos, ya que de ellos dependen los cálculos del resto del recibo.

El costo total empleador se presenta en una línea destacada que resume el costo completo de tu puesto para la empresa. Este valor se compone de la suma de tu sueldo bruto más todas las contribuciones que el empleador paga por su cuenta.

Respecto de las contribuciones patronales, se detallan los montos que la empresa debe pagar al Estado por tenerte contratado. Estas contribuciones no se descuentan de tu sueldo, sino que son un costo adicional que asume el empleador por encima de tu remuneración.

El sueldo bruto es la suma de todo el dinero que ganaste en el mes antes de que se aplique cualquier tipo de descuento. Aquí se incluye el sueldo básico y adicionales como licencias, presentismo o antigüedad.

"Tus aportes" representa los descuentos obligatorios que se retienen directamente del sueldo bruto. Estos fondos se destinan a financiar la cobertura de salud actual y la futura jubilación.

El Sueldo neto a cobrar es el dinero real y final que se deposita en tu cuenta bancaria (sueldo de bolsillo). Se calcula restando los aportes (descuentos) a tu sueldo bruto.

Con relación a la composición y distribución de costos, el nuevo formato incluye secciones informativas obligatorias para visualizar cómo se distribuyen los costos de salud, jubilación y sindicatos entre lo que se te descuenta a vos (aportes) y lo que paga la empresa (contribuciones).

Cómo interpretar las columnas de liquidación

Cada concepto de pago o descuento se desglosa a lo largo de tres columnas clave que explican cómo se determinó el monto final de esa línea:

Base: es el valor de referencia sobre el cual se realiza el cálculo: sueldo bruto o remuneración básica. Si un concepto figura con una base de $0, significa que se trata de un monto fijo que no depende de un cálculo porcentual sobre el sueldo.

Cantidad: Indica el factor de cálculo aplicado sobre la base. En el caso de los descuentos, suele mostrar el porcentaje correspondiente, como el 11% para la jubilación. En otros casos, representa unidades de tiempo, como 30 días de sueldo o los años de antigüedad acumulados.

Monto: es el resultado neto de cruzar la columna "Base" con la "Cantidad". Representa el dinero en efectivo que se suma (ingresos) o se resta (descuentos) en esa línea de liquidación.

Cuáles son los conceptos y diferencias fundamentales

Para leer correctamente el recibo, es indispensable distinguir tres parejas de conceptos que suelen generar confusión:

Sueldo Bruto vs. Sueldo Neto: el bruto es el total de tus ganancias antes de cualquier deducción. El neto es el dinero que efectivamente cobrás tras restarle los aportes obligatorios.

Conceptos Remunerativos vs. No Remunerativos: los conceptos remunerativos están sujetos a descuentos (aportes) y se computan para calcular el aguinaldo (SAC), las vacaciones y tu futura jubilación. Los conceptos no remunerativos no sufren descuentos ni entran en dichos cálculos, por lo que su valor se cobra de manera íntegra y va directo al bolsillo.

Aporte vs. Contribución: el aporte es el porcentaje que sale de tu propio sueldo (descuento) para tu cobertura social y jubilatoria. La contribución es el porcentaje que paga exclusivamente la empresa de su propio bolsillo por tenerte contratado, y nunca afecta el monto de tu sueldo.

Qué siglas aparecen en el recibo

Las siglas corresponden a los distintos organismos y fondos a los que se dirigen los aportes y contribuciones:

SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino): financia el sistema de jubilaciones. Se nutre tanto del aporte del trabajador (11%) como de la contribución que realiza el empleador por su lado, de un 10,77% y que aparece en la columna Cantidad.

PAMI / INSSJP (Ley 19.032): financia la seguridad social destinada a jubilados y pensionados. Recibe un aporte del trabajador (3%) y también una parte correspondiente a la empresa, que tributa una contribución del 1,59%, lo que se registra en la columna Cantidad.

FNE (Fondo Nacional de Empleo): financia el seguro de desempleo. Este concepto corre únicamente a cargo de la empresa como contribución.

AAFF (Asignaciones Familiares): fondo que cubre prestaciones familiares como pago por hijo, asignación prenatal, entre otras. Es financiado exclusivamente por la ANSES, aunque aparece en la columna del empleador.

ART / LRT (Aseguradora de Riesgos del Trabajo / Ley de Riesgos del Trabajo): es el seguro obligatorio contra accidentes laborales. Su costo es variable y lo paga únicamente el empleador.

SCVO (Seguro Colectivo de Vida Obligatorio): cubre con una indemnización a tu familia en caso de fallecimiento. Tiene un costo fijo general y su pago es responsabilidad exclusiva de la empresa. Pero, si ves reflejado en los descuentos un "Seguro de vida" bajo el nombre del sindicato, ese sí corresponde a una deducción de tu sueldo acordada por convenio.

Qué nivel de adopción está teniendo el nuevo recibo

Sobre la proporción de adopción del nuevo recibo, Xubio comenta que generó más de 40.000 recibos con el nuevo formato solo en junio y más de 60.000 desde el lanzamiento, mientras que salieron unos 15.000 recibos con el anterior en una hoja los dos recibos original y duplicado, y 7.000 del anterior pero en dos hojas diferentes original y duplicado

Xubio es una plataforma de gestión y facturación en la nube creada en Argentina en el año 2015. Su objetivo es acompañar la operatoria diaria de pequeñas y medianas empresas (pymes) y estudios contables mediante herramientas digitales para la administración, facturación, contabilidad y liquidación de sueldos.

Es utilizada por más de 50.000 empresas y estudios contables, tiene presencia activa en Argentina y Colombia, y cuenta con un equipo de más de 100 empleados. Desde 2023, forma parte del grupo Visma, una firma de origen europeo líder en el mercado de software empresarial. (IProfesional)