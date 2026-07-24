Lisandro Martínez volvió a sus raíces y eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial

Lisandro Martínez regresó a Gualeguay después de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. El defensor eligió su ciudad natal para descansar durante algunos días antes de retomar sus compromisos profesionales.

El futbolista se alojó en una reconocida estancia situada en las cercanías de la localidad entrerriana. Allí compartió tiempo con su entorno más cercano, mantuvo un perfil reservado y concentró parte de su estadía en la recuperación física.

Durante las últimas horas comenzaron a circular imágenes que confirmaron su presencia en Gualeguay. A diferencia de otros integrantes del plantel nacional, Martínez optó por atravesar este período sin actividades públicas ni encuentros multitudinarios, según informó El Debate Pregón.

La recuperación después de la final

Lisandro Martínez había comenzado como titular la final del Mundial ante España, pero debió abandonar el campo de juego antes de que terminara el primer tiempo. La lesión le impidió completar el encuentro y obligó al cuerpo técnico a realizar una modificación temprana.

Luego del regreso al país, el defensor decidió continuar su rehabilitación en Entre Ríos, acompañado por familiares y personas de confianza. Su paso por la estancia le permitió combinar el descanso posterior a la competencia con los trabajos necesarios para avanzar en su recuperación.

La permanencia en Gualeguay se extendería hasta este viernes o sábado. Después emprendería viaje para reincorporarse a sus obligaciones deportivas y continuar con el tratamiento correspondiente antes de volver a competir.

El regreso de los entrerrianos de la Selección

La presencia de Lisandro Martínez en Gualeguay coincidió con el retorno de Marcos Senesi a Concordia. Ambos defensores entrerrianos volvieron a sus respectivas ciudades después de integrar el plantel argentino que disputó la Copa del Mundo.

Senesi fue recibido por miles de vecinos frente al Palacio Municipal de Concordia, donde compartió unas palabras y fue reconocido como ciudadano ilustre. El homenaje destacó su trayectoria y su condición de primer futbolista concordiense en participar de un Mundial con la Selección Mayor.

Los dos jugadores eligieron modalidades diferentes para transitar sus primeros días nuevamente en la provincia. Mientras Senesi protagonizó un acto abierto a toda la comunidad, Martínez priorizó el descanso y la recuperación física en un entorno privado cercano a Gualeguay.