Imputaron a la dueña de un supermercado en Santa Fe por grabar a niñas sin autorización

La dueña de un supermercado ubicado en la localidad santafesina de Helvecia fue imputada por filmar con su teléfono celular a niñas y adolescentes que ingresaban al comercio y publicar posteriormente las grabaciones en TikTok. La causa judicial fue encuadrada como ciberacoso.

La acusada fue identificada como Jiaping W., quien es de nacionalidad china y comparte la propiedad del establecimiento con su pareja. El comercio se encuentra en el centro de la localidad, perteneciente al departamento Garay.

De acuerdo con la investigación, algunos de los videos publicados recibieron comentarios de usuarios con connotación sexual. Las menores tenían entre 8 y 16 años y habrían sido grabadas mientras realizaban compras, sin autorización de ellas ni de sus familias.

Las denuncias que iniciaron la investigación

El caso comenzó a investigarse en marzo, cuando un grupo de padres se presentó en la comisaría de Helvecia. Allí denunciaron que sus hijas habían sido filmadas dentro del supermercado y que las imágenes aparecían en una cuenta de TikTok.

A partir de esas presentaciones, la fiscalía delegó las primeras actuaciones en la Policía de Investigaciones del departamento Garay. Los agentes reunieron información sobre las publicaciones y posteriormente solicitaron una medida judicial sobre el establecimiento, según informó Aires de Santa Fe.

Durante el allanamiento al supermercado, los investigadores secuestraron un teléfono celular, una computadora portátil, equipos informáticos, seis pendrives, discos compactos, una cámara fotográfica y una batería externa. Los elementos quedaron incorporados al expediente para su análisis.

Una audiencia prevista para agosto

Tras el procedimiento, la propietaria y su pareja fueron informados sobre la apertura de la causa. Con el avance de las actuaciones, la imputación se concentró en la mujer por una presunta infracción vinculada con el ciberacoso, contemplada en el Código de Convivencia de Santa Fe.

Para el próximo 4 de agosto está prevista una audiencia en los tribunales provinciales. En esa instancia se analizará un acuerdo de juicio abreviado entre las partes, que deberá ser evaluado antes de que se adopte una resolución.

La causa busca establecer el alcance de las grabaciones, la cantidad de menores filmadas y el contenido difundido mediante la red social. La situación procesal de la acusada quedará sujeta a lo que se resuelva durante la audiencia programada.