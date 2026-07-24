Abrieron las inscripciones para la Travesía del Paraná 2026 de aguas abiertas

La tercera edición de la Travesía del Paraná se disputará el sábado 3 de octubre con recorridos competitivos de 2,5 y 7 kilómetros. La prueba, que se desarrollará en aguas frías del río Paraná, tendrá un cupo máximo de 150 nadadores y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre
La Travesía del Paraná 2026 ya abrió sus inscripciones para una nueva edición de la competencia de natación en aguas abiertas frías que reunirá a deportistas de distintos puntos del país y del exterior el próximo 3 de octubre en la capital entrerriana. El evento contará con dos distancias competitivas, de 2,5 y 7 kilómetros, y volverá a combinar el desafío deportivo con uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la provincia.
La organización está a cargo de Natación Río Uruguay (NAF Concordia) y la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Paraná, que nuevamente impulsan una prueba destinada tanto a nadadores experimentados como a quienes buscan iniciarse en este tipo de competencias.
Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el 25 de septiembre o hasta completar el cupo máximo de 150 participantes.
Dos recorridos competitivos en el río Paraná
La competencia ofrecerá dos modalidades competitivas.
La prueba de 2,5 kilómetros tendrá su largada en el Balneario Thompson, mientras que el recorrido de 7 kilómetros comenzará en Puerto Barrancas. Ambas distancias finalizarán en el Balneario Municipal de Paraná, recorriendo el río Paraná aguas abajo.
Como en las ediciones anteriores, los participantes podrán competir con traje de neopreno o sin él, aunque en todos los casos será obligatorio utilizar un torpedo o boya individual de seguridad durante todo el recorrido.
Cronograma de la competencia
La acreditación de los nadadores comenzará el viernes 2 de octubre, entre las 18 y las 20, en el Balneario Thompson, donde se entregarán los kits oficiales.
El sábado 3 de octubre, la actividad continuará desde las 8 con la acreditación definitiva, asignación de chips electrónicos y pintado de números.
La charla técnica está prevista para las 10, mientras que los participantes serán trasladados posteriormente a los respectivos puntos de partida. La largada de la prueba de 7 kilómetros será a las 11, en Puerto Barrancas, y la de 2,5 kilómetros comenzará a las 11.45 desde el Balneario Thompson. La ceremonia de premiación se realizará a partir de las 13 horas.
Qué incluye la inscripción
Los organizadores informaron que el derecho de participación incluye una serie de servicios destinados a garantizar la seguridad y comodidad de los competidores.
Entre ellos se encuentran la remera y gorra oficial del evento, cronometraje mediante chip electrónico, hidratación, bebida isotónica, merienda al finalizar la prueba, seguro del deportista, asistencia médica, carpa sanitaria, espacio de rehabilitación y seguridad permanente en el agua. También habrá obsequios de auspiciantes y beneficios en alojamientos adheridos.
Asimismo, los participantes deberán presentar un certificado médico de aptitud física y la documentación requerida durante el proceso de acreditación. En el caso de los mayores de 65 años, también se solicitará acreditar una cobertura médica o seguro vigente, conforme al reglamento de la competencia.
Cómo inscribirse
Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del sitio www.encarrera.com.ar , donde también se encuentra disponible el reglamento completo, los requisitos de participación y toda la información vinculada al evento.
Desde la organización recordaron que los interesados deberán completar una preinscripción y confirmar su lugar mediante el pago correspondiente dentro de las 72 horas posteriores, ya que el cupo es limitado. Además, quienes se inscriban antes del 11 de septiembre tendrán asegurado el talle elegido para la remera oficial.
Con recorridos que unirán algunos de los paisajes más característicos de la capital entrerriana y una creciente convocatoria de nadadores de aguas abiertas, la Travesía del Paraná volverá a consolidarse como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario regional.