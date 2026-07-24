Reforma previsional: Diputados emitió dictamen de mayoría

Las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, emitieron este jueves el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley denominado "Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional", que ya cuenta con media sanción del Senado y ahora quedó habilitado para ser debatido en el recinto.

El expediente fue analizado durante dos jornadas de trabajo conjunto en las que participaron autoridades provinciales, representantes gremiales y referentes del ámbito judicial, quienes expusieron sus posturas sobre los cambios propuestos para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Los encuentros fueron presididos por los diputados Bruno Sarubi y Vilma Vázquez, titulares de las respectivas comisiones, mientras que en la última parte de las deliberaciones la conducción estuvo a cargo de la legisladora Carola Laner.

El Ejecutivo defendió la necesidad de la reforma

Durante la primera jornada expuso el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, quien defendió la iniciativa al sostener que busca garantizar la sustentabilidad del sistema previsional a largo plazo.

El funcionario explicó que el objetivo principal no es reducir el déficit fiscal, sino asegurar que el régimen pueda continuar otorgando beneficios en el futuro. En ese sentido, señaló que el gasto previsional presenta una estructura rígida y advirtió sobre problemas acumulados durante años, como la disminución de aportantes activos, la ausencia de estudios actuariales y el impacto de distintos beneficios que, según indicó, afectan el equilibrio financiero.

Además, recordó que la Provincia mantiene acciones judiciales contra el Estado nacional para reclamar fondos previsionales adeudados, aunque remarcó que ese reclamo no alcanza por sí solo para resolver los problemas estructurales del sistema.

Gremios expresaron posturas contrapuestas

La segunda parte del debate estuvo marcada por las exposiciones de representantes sindicales de distintos sectores del Estado provincial, quienes plantearon objeciones y propuestas alternativas sobre el contenido del proyecto.

Desde AGMER, Abel Antivero cuestionó la iniciativa al considerar que implica un ajuste sobre los trabajadores y advirtió que afectará las condiciones jubilatorias del sector docente. En la misma línea, dirigentes de ATE criticaron la modificación del cálculo del haber inicial y sostuvieron que la reforma representa una armonización con el sistema previsional nacional.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, respaldó el proceso de discusión legislativa y destacó las modificaciones incorporadas al proyecto durante su tratamiento. La dirigente sostuvo que el diálogo permitió mejorar distintos aspectos de la propuesta y defendió la decisión del gremio de participar en el debate.

También participaron representantes de AMET, AJER, SOEVER, APLER, la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos y autoridades de la Caja de Jubilaciones.

Diputados oficialistas y opositores ratificaron sus posiciones

Durante el intercambio entre legisladores también quedaron expuestas las diferencias entre oficialismo y oposición respecto del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

El diputado Jorge Maier defendió la necesidad de avanzar con la reforma y rechazó las críticas sobre un supuesto tratamiento acelerado de la iniciativa. En tanto, María Elena Romero insistió en la necesidad de reclamar a la Nación los recursos que, según sostuvo, corresponden a la provincia por el financiamiento del sistema previsional.

Desde el bloque justicialista, Juan José Bahillo confirmó el rechazo de su bancada y cuestionó especialmente el cambio en la base de cálculo del haber inicial, mientras que María Laura Stratta pidió un debate "respetuoso y maduro", con responsabilidad política y sensibilidad frente al impacto que la norma podría tener sobre los trabajadores y jubilados.

Magistrados y Fiscalía de Estado también opinaron

En la última jornada expusieron el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa, y el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes.

Cánepa coincidió en que la Caja requiere una reforma, aunque manifestó reparos sobre distintos artículos del proyecto. Entre ellos cuestionó la declaración de emergencia previsional por dos años, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para reglamentar aspectos del sistema y la posibilidad de disponer jubilaciones de oficio.

Por su parte, Rodríguez Signes repasó el litigio que la provincia mantiene contra el Estado nacional por el financiamiento previsional y sostuvo que, además de ese reclamo, resulta necesario avanzar en modificaciones que permitan mejorar la previsibilidad del sistema y reducir la brecha entre ingresos y egresos.

El funcionario también planteó la necesidad de discutir la edad jubilatoria y revisar los mecanismos de movilidad previsional, aunque aclaró que los principios constitucionales deben preservarse durante ese proceso.

El proyecto quedó listo para el debate legislativo

Tras las exposiciones y el intercambio entre los distintos bloques, las comisiones firmaron el dictamen de mayoría, con lo que el expediente concluyó su tratamiento en comisión.

De esta manera, el proyecto de reforma previsional quedó en condiciones reglamentarias de ser incorporado al orden del día de una próxima sesión de la Cámara de Diputados, donde deberá definirse si obtiene la sanción definitiva o si surgen nuevas modificaciones durante el debate parlamentario. (APF)