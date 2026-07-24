Las prepagas vuelven a aumentar en agosto: cómo quedarán los nuevos valores

Las principales empresas de prepagas comenzaron a informar los aumentos que aplicarán sobre las cuotas correspondientes a agosto de 2026. Las actualizaciones confirmadas hasta el momento oscilan entre 1,8% y 2,1%, según la compañía y el plan contratado.

Los nuevos valores fueron comunicados mediante el sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud. Desde julio de 2025, las firmas deben declarar mensualmente sus precios diferenciados por cobertura, franja etaria y región del país.

Algunos incrementos quedarán por encima de la inflación de junio, que fue del 1,9%. Durante el mes anterior, los planes médicos habían aumentado 3,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 2,9% en el promedio nacional.

Qué aumento aplicará cada empresa

Osde, Avalian y Sancor Salud comunicaron que actualizarán sus aranceles un 1,9%, en línea con el último dato de inflación disponible. Swiss Medical, en tanto, informó un incremento levemente menor, del 1,8%.

Galeno aplicará el ajuste más elevado entre las compañías que ya notificaron sus valores. La modificación llegará hasta el 2,1%, aunque el porcentaje definitivo dependerá de las características del plan que tenga cada afiliado.

Las actualizaciones también alcanzarán a determinados copagos por consultas, estudios o prácticas médicas. Las prepagas atribuyeron las subas al incremento de los costos relacionados con insumos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

Cuánto podrían costar las cuotas en agosto

Durante julio, los planes de medicina privada registraron valores que fueron desde aproximadamente $160.000 hasta $840.000 mensuales. Sin embargo, el precio final depende de la edad del afiliado, la composición del grupo familiar, la cartilla disponible y el nivel de cobertura.

Con una actualización del 1,8%, una cuota de $160.000 pasaría a $162.880, mientras que con el aumento máximo del 2,1% llegaría a $163.360. Para un plan de $840.000, el nuevo valor se ubicaría entre $855.120 y $857.640, sin considerar posibles copagos adicionales.

En las coberturas que ya superaban el millón de pesos, el incremento podría representar hasta $21.000 adicionales por mes. Los montos son estimativos, ya que las prepagas calculan el arancel definitivo de acuerdo con cada contrato y deben informarlo individualmente a sus afiliados.