La industria metalúrgica no logra recuperarse: cayó 5,7% en el primer semestre

La industria metalúrgica acumuló una caída del 5,7% durante el primer semestre de 2026 y continúa sin mostrar señales sostenidas de recuperación. La actividad permanece afectada por la baja demanda, el reducido uso de la capacidad productiva y la pérdida de puestos de trabajo.

Durante junio, la producción registró una contracción interanual del 4,6%. Frente al mes anterior, el sector también experimentó un descenso del 0,3%, lo que prolongó el escenario de estancamiento.

El informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina indicó que la mayoría de los rubros finalizó el período con resultados negativos. La maquinaria agrícola fue la única actividad que logró crecer frente al año anterior.

Capacidad instalada y empleo en baja

La utilización de la capacidad instalada de la industria metalúrgica se ubicó en apenas 40,8%, uno de los registros más bajos de la serie histórica. El indicador disminuyó 5,1 puntos porcentuales en comparación con igual período de 2025.

“La nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad continúa en un terreno de clara incertidumbre”, afirmó el presidente de la entidad, Elio Del Re a Ámbito. El dirigente vinculó esa situación con el escaso aprovechamiento de la estructura productiva disponible.

El empleo también reflejó el deterioro de la actividad, con una caída interanual del 2,3% y una baja mensual del 0,2%. Las cifras muestran que la contracción ya no se limita a los niveles de fabricación, sino que alcanza a los planteles de las empresas.

Qué sectores registraron las mayores caídas

La maquinaria agrícola fue el único rubro con un resultado positivo y avanzó 3,6% interanual. En contraste, la fundición encabezó los retrocesos con una disminución del 9,4%, seguida por otros productos de metal, que cayó 9%.

Carrocerías y remolques disminuyó 6,7%, mientras que los bienes de capital retrocedieron 5,9%. También bajaron el equipamiento médico, con un 4,8%; los equipos y aparatos eléctricos, con un 3,1%; y las autopartes, con un 2,8%.

Todas las cadenas de valor analizadas mostraron números negativos por segundo mes consecutivo. Los descensos más pronunciados se registraron en los bienes de consumo final, la construcción, el sector automotor, petróleo y gas, minería, energía eléctrica, alimentos y la actividad agrícola.

Entre Ríos profundizó su contracción

La caída de la industria metalúrgica alcanzó a las principales provincias productoras del país. Córdoba tuvo el retroceso más marcado, con un 5,7%, seguida por Buenos Aires, donde la actividad disminuyó 5,6%.

Entre Ríos registró una contracción interanual del 4,5%, impulsada principalmente por el desempeño negativo de los bienes de capital. Mendoza cayó 3,2%, mientras que Santa Fe presentó la baja más moderada, con un 1,2%, favorecida por una recuperación parcial de la maquinaria agrícola.

Las perspectivas tampoco anticipan un cambio significativo: seis de cada diez empresas no esperan modificaciones en su producción durante el próximo trimestre. Del Re advirtió que la debilidad de la demanda genera dificultades para sostener la actividad y reclamó herramientas que favorezcan la inversión, la fabricación y el empleo.