Detectaron una posible luna fuera del sistema solar y su tamaño desconcierta a los científicos

La luna se encuentra a unos 71 años luz de la Tierra.

Un equipo internacional de astrónomos encontró evidencias de lo que podría convertirse en la primera luna detectada fuera del sistema solar. El objeto forma parte de CD-35 2722, una estructura ubicada dentro de la Vía Láctea, a unos 71 años luz de la Tierra.

El sistema está encabezado por una enana roja, alrededor de la cual gira una enana marrón denominada CD-35 2722 B. Este último cuerpo posee más de 30 veces la masa de Júpiter, pero no reúne las condiciones necesarias para ser considerado una estrella.

La sorpresa apareció cuando los investigadores detectaron que alrededor de la enana marrón también orbita un objeto gaseoso. El hallazgo, presentado como una evidencia sólida pero todavía sujeto a nuevas comprobaciones, fue publicado en la revista científica Nature.

Un objeto difícil de clasificar

El posible satélite tiene una masa mínima equivalente aproximadamente al 90% de la de Júpiter. Por sus dimensiones podría ser clasificado como un planeta, aunque ocupa el lugar que habitualmente correspondería a una luna debido a que gira alrededor de otro cuerpo.

La particularidad es que no orbita directamente una estrella ni tampoco un planeta convencional, sino una enana marrón. Ante esa configuración, los científicos eligieron denominarlo provisionalmente “exosatélite”, una categoría más amplia que evita definirlo de manera concluyente como una exoluna.

El extraño sistema planetario se encuentra dentro de la Vía Láctea.

“El exosatélite es claramente lo suficientemente masivo como para ser un planeta, pero no orbita una estrella”, explicó Kevin Hoy, autor principal de la investigación. La comunidad científica todavía no posee una definición formal y aceptada que determine qué objetos pueden ser considerados exolunas.

Cómo consiguieron detectarlo

Las observaciones fueron realizadas con el instrumento CRIRES+, instalado en el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, en Chile. Los astrónomos estudiaron la luz procedente de CD-35 2722 B para buscar variaciones que revelaran la presencia de otro cuerpo.

Mediante el método de velocidad radial, identificaron pequeñas oscilaciones generadas por la atracción gravitatoria del objeto que gira a su alrededor. Es la primera vez que esta técnica aporta evidencias de un posible satélite orbitando una enana marrón.

El candidato completa una vuelta cada aproximadamente 170 días y se encuentra a una distancia cercana a la quinta parte de la separación entre la Tierra y el Sol. Esas características refuerzan la hipótesis de que se trata de una luna con una masa comparable a la de un planeta.

Las hipótesis sobre su formación

Una posibilidad es que el objeto se haya originado dentro del disco de gas y polvo que rodeaba a la enana marrón durante su formación. En ese escenario, habría surgido mediante un proceso parecido al que da lugar a los planetas alrededor de las estrellas.

Otra hipótesis sostiene que ambos cuerpos se formaron de manera independiente y que el exosatélite fue posteriormente capturado por la gravedad de CD-35 2722 B. Tampoco se descarta que el sistema haya atravesado una evolución dinámica compleja hasta alcanzar su configuración actual.

Hasta ahora se habían identificado otros candidatos a exolunas, pero ninguno logró una confirmación ampliamente aceptada. Por ese motivo, nuevas observaciones serán necesarias para comprobar el hallazgo y determinar si este extraño mundo inaugura una categoría diferente dentro de la astronomía.