Facundo Medina respondió a los rumores tras la final: “No crean esas cosas”

Después de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Facundo Medina regresó a Villa Caraza, el barrio del sur del conurbano bonaerense donde comenzó a construir su trayectoria. Cientos de vecinos se acercaron para acompañarlo y reconocer su participación en la competencia.

El defensor del Olympique de Marsella apareció en el balcón de una vivienda junto a José Manuel “Flaco” López, compañero suyo en la Selección y durante las divisiones juveniles. Subido a una silla para poder dirigirse a la multitud, se mostró emocionado por el recibimiento.

Antes de comenzar su mensaje, Medina pidió disculpas por no poder atender personalmente a cada una de las personas presentes. “Me encantaría sacarme una foto, de

verdad. A mí lo que más me gusta, y todos los años lo hice desde que me fui a vivir a Europa, es venir y compartir con mi familia”, expresó.

El acompañamiento del barrio

Durante su intervención, Facundo Medina agradeció especialmente a quienes se acercaron hasta la casa de su abuela para alentar a la Selección durante el Mundial. “Yo sé la felicidad y la locura y lo entiendo mucho. Les quiero agradecer por ir a la casa de mi abuela a alentar”, manifestó.

El futbolista también reconoció que todavía atraviesa días difíciles por el resultado de la definición. “La verdad que estoy un poco-mucho triste por haber perdido”, confesó ante los vecinos, que respondieron con aplausos y mensajes de apoyo.

Medina explicó que el impacto emocional también alcanzó a otros integrantes del plantel y relacionó esa situación con la decisión de algunos jugadores de no regresar inmediatamente al país. “Nosotros también sentimos, y nos ponemos mal y tristes. Y está mal eso, porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida también”, reflexionó.

🇦🇷🗣️ Facundo Medina visitó a su familia en Villa Caraza junto al Flaco López y les habló a los vecinos que se acercaron a saludarlos y a brindarles cariño tras la final perdida. pic.twitter.com/HzqPJ5ICZT — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

Qué dijo sobre los rumores

El defensor se refirió además a las versiones que circularon en redes sociales sobre presuntos problemas internos en el seleccionado. Facundo Medina rechazó esas especulaciones y pidió que no se pusiera en duda la relación entre los integrantes del equipo.

“No crean eso. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno”, afirmó de manera contundente. Luego reiteró su postura y remarcó que existen cuestiones más relevantes que las teorías difundidas después de la final.

El futbolista sostuvo que el plantel mantuvo una buena convivencia durante la competencia y centró su mensaje en los vínculos humanos. “Hay cosas más importantes en la vida, como ser buena gente”, concluyó al referirse a las versiones sobre supuestas diferencias internas.

Fútbol y reencuentro con los vecinos

José Manuel López también tomó la palabra y destacó el significado de regresar al barrio junto a Medina. “Compartir un poco con él para olvidarnos lo que pasó hace unos días. El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos”, expresó.

Después del encuentro con los vecinos, ambos futbolistas participaron de un partido informal en un club de Villa Caraza. Medina utilizó una camiseta de River, mientras que el delantero de Palmeiras jugó con la indumentaria de la Selección Argentina.

La jornada permitió que los jugadores volvieran a compartir un momento con familiares, amigos y habitantes del lugar donde crecieron. Entre abrazos y muestras de afecto, encontraron un espacio de distensión luego de la exigencia deportiva y del golpe que significó perder la final.