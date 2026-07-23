Hallaron sin vida a un hombre en Paraná y ordenaron una autopsia para determinar las causas

Un hombre de 71 años fue encontrado sin vida este miércoles por la tarde en el interior de su vivienda de la ciudad Paraná, luego de que vecinos advirtieran al 911 que hacía varios días no lo veían. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, la Justicia ordenó la realización de una autopsia para establecer las causas del fallecimiento.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 19.30 en una casa ubicada en calle Sudamérica al 1400, a metros de Necochea, en la zona este de la capital entrerriana.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la vivienda permanecía cerrada y que desde el interior emanaba un fuerte olor. Con la autorización correspondiente y en presencia de testigos, ingresaron al domicilio, donde encontraron el cuerpo sin vida del morador.

La persona fallecida fue identificada como Sergio Edgardo Armandola, de 71 años, quien residía solo en la vivienda.

En el lugar intervino el médico policial, quien indicó que no fue posible determinar en ese momento la causa del fallecimiento debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, que llevaría varios días en el lugar.

La Justicia dispuso la autopsia

Ante esta situación, la fiscal de Delitos Complejos, Patricia Yedro, ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, cuyo resultado permitirá establecer las causas de la muerte.

También trabajaron en el procedimiento efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona y personal de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en la vivienda.