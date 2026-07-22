Investigan la muerte de una nena de 2 años: su madre había sido absuelta por el fallecimiento de otras dos hijas

La Justicia bonaerense investiga la muerte de una niña de 2 años ocurrida este lunes en Villa Gesell, luego de que fuera trasladada sin signos vitales al hospital local. El caso provocó conmoción debido a que la madre de la menor ya había sido investigada por el fallecimiento de otras dos hijas, aunque fue absuelta por la Justicia en esa causa.

Según trascendió, la mujer, de 44 años, manifestó que la pequeña se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera. Sin embargo, el fiscal Juan Pablo Calderón, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Pinamar, inició una causa por "averiguación de causales de muerte" para esclarecer lo sucedido.

Como parte de la investigación, el representante del Ministerio Público ordenó la realización de la autopsia y una serie de pericias médico-forenses con el objetivo de determinar con precisión qué provocó el fallecimiento de la niña.

Los antecedentes que volvieron a ser analizados

La nueva investigación reavivó un expediente que años atrás tuvo amplia repercusión en Mar del Plata.

En 2016 murió otra hija de la mujer, una bebé de 11 meses, hecho por el que ella y su entonces pareja fueron detenidos y permanecieron casi dos años privados de la libertad hasta llegar a juicio.

Durante el proceso judicial también fue analizada la muerte de otra bebé de seis meses, ocurrida en 2013, por lo que ambas situaciones fueron evaluadas en el mismo expediente.

Fueron absueltos en 2018

En 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata absolvió a la mujer y a su expareja al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar una conducta delictiva ni elementos que permitieran concluir que las muertes hubieran sido consecuencia de malos tratos o hechos de violencia.

Tras esa resolución judicial, la mujer se radicó en Villa Gesell, donde formó una nueva pareja y tuvo otros hijos, entre ellos la niña fallecida esta semana.

Además, en el pasado la Justicia había dispuesto distintas medidas de protección respecto de otros menores que integraban el grupo familiar.

Qué investiga ahora la Justicia

Si bien el nuevo caso volvió a poner el foco sobre los antecedentes de la mujer, los investigadores aclararon que, por el momento, no existe ninguna imputación.

La pesquisa buscará determinar si la muerte de la niña guarda alguna relación con los episodios ocurridos años atrás o si se trató de un hecho sin vinculación con aquellos antecedentes.

Las respuestas podrían surgir de los resultados de la autopsia y de las pericias ordenadas por la Fiscalía, que serán determinantes para definir los próximos pasos de la investigación.