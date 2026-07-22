OSER fortalece su infraestructura con mejoras edilicias y una nueva sede tecnológica

La OSER avanza con un plan integral de mejoras edilicias en toda la provincia, que incluye la remodelación de sedes existentes, la apertura de nuevos espacios de atención y la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar los trámites de los afiliados. Así lo confirmó el vicepresidente de la obra social, Ricardo García, quien brindó detalles sobre las obras que se ejecutan y el funcionamiento actual del organismo.

Durante una entrevista, el funcionario explicó que la intervención forma parte de una estrategia que alcanza a toda la red provincial. "esto forma parte de un plan integral de mejoras de nuestras sedes en toda la provincia. Recordemos que la obra social tiene 103 sedes distribuidas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia", indicó.

En ese sentido, precisó que de esas 103 dependencias, alrededor de 70 funcionan en inmuebles alquilados y unas 32 o 33 son edificios propios. Dentro de ese esquema, una de las principales intervenciones se desarrolla en la ciudad de Paraná, donde la sede ubicada frente al Hospital San Martín dejará de atender temporalmente debido a problemas estructurales.

Cierre temporal de una sede y alternativas de atención

García explicó que el edificio de calle Gualeguaychú presentaba inconvenientes edilicios que afectaban tanto a los trabajadores como a los afiliados: "Lo que veníamos viendo ya hace bastante tiempo atrás, que la sede que se denomina Paraná I, que está en calle Gualeguaychú, frente al Hospital San Martín, era un local que tiene muchos problemas edilicios. Realmente hay problemas estructurales serios. Eso generaba, por supuesto, malestar entre los empleados que tienen que pasar toda su jornada laboral en ese local y también incomodidad para los afiliados".

Foto: Archivo Elonce.

Por ese motivo, informó que la oficina permanecerá cerrada durante dos jornadas mientras se reorganiza la atención: "Lo que queremos informarle a toda la comunidad paranaense y alrededores que suele venir a hacer sus trámites a la sede de calle Gualeguaychú, que en principio este jueves 23 y viernes 24 de julio va a permanecer cerrada".

Mientras tanto, los afiliados podrán realizar sus gestiones en las restantes sedes habilitadas de Paraná, ubicadas en La Paz, avenida Almafuerte, barrio San Agustín, Tribunales y la Federación de Jubilados y Pensionados.

Digitalización de trámites y crecimiento de Mi OSER

El vicepresidente destacó además el avance del proceso de digitalización que lleva adelante la obra social y aseguró que la plataforma Mi OSER continúa incrementando su utilización: "No hay que olvidarse que la obra social lleva adelante un programa de digitalización integral de todos los trámites y, hoy por hoy, la plataforma Mi OSER, que había traído tanta inquietud o por ahí interrogatorios sobre saber si iba a funcionar o no, quiero decirles hoy que más de 500 trámites diarios se concretan a través de la aplicación y crece todos los días".

Incluso señaló que durante el último fin de semana largo se registró un incremento importante en la utilización del sistema: "La gente aprovechó el hecho de estar tranquila en su casa y fue impresionante la cantidad de trámites que se subieron a la aplicación Mi OSER durante todo el fin de semana".

Ricardo García, vicepresidente de OSER. Foto: Elonce.

Según explicó, esto permite que cientos de afiliados gestionen autorizaciones y prestaciones sin necesidad de trasladarse hasta una oficina.

Respuesta a las críticas y nuevas inversiones

Durante la entrevista, García también respondió a las versiones que cuestionaban el futuro de la obra social: "No nos olvidemos de aquellos que levantaban las banderas de la privatización, agitaban el fantasma de los cierres, que íbamos a cerrar sedes, que íbamos a privatizar la obra social, que la íbamos a llevar a Buenos Aires. Toda esa serie de mentiras se fueron cayendo una a una".

Como ejemplo, mencionó la reciente inauguración de una nueva sede en Colonia Avigdor y aseguró que el objetivo actual es continuar mejorando las condiciones de atención en cada delegación: "Nosotros a lo largo de este año no solamente inauguramos una nueva sede, sino que además estamos mejorando cada una de las sedes donde nuestros afiliados se acercan a recibir atención".

Convenios vigentes y situación financiera

Consultado sobre el funcionamiento de la obra social, García sostuvo que OSER mantiene la totalidad de los convenios con prestadores: "El afiliado de OSER hoy se atiende exactamente en los mismos lugares donde se atiende hoy un afiliado con la mejor empresa de medicina prepaga del país". Además, enumeró los acuerdos vigentes con la Federación Médica de Entre Ríos, la Asociación de Clínicas y Sanatorios, el Colegio de Bioquímicos, el Colegio de Farmacéuticos y distintos hospitales públicos.

Foto: Archivo Elonce.

También remarcó que "la provisión de prótesis para la cirugía está totalmente normalizada. La provisión de medicamentos está totalmente normalizada. Hoy la receta electrónica es 100% una realidad".

En cuanto al aspecto económico, reconoció que durante el último mes existió una demora en los pagos a kinesiólogos: "Es verdad que en el último mes hubo un atraso de una semana-10 días del compromiso que tenemos con los kinesiólogos, pero eso, gracias a Dios, se normalizó".

Medicamentos oncológicos y nuevos proyectos

Respecto de las consultas de afiliados por medicamentos oncológicos, García explicó que las autorizaciones requieren una auditoría médica específica: "Nuestros médicos auditores tienen la obligación de estudiar perfectamente el caso, todos los parámetros técnicos para ver si efectivamente la prescripción de las drogas que realizó el médico tratante es la que corresponde". Indicó que ese procedimiento demanda entre cinco y siete días y aclaró que el análisis busca garantizar la cobertura integral de tratamientos de alto costo.

Finalmente, confirmó que la obra social abrirá próximamente una nueva sede ubicada en la esquina de España e Italia, equipada con terminales de autoservicio y mayor infraestructura tecnológica: "Esa sede va a ser 100% tecnológica. Va a haber terminales de autoservicios, como por ejemplo tienen muchas sucursales de los bancos".

Asimismo, reconoció que uno de los desafíos pendientes continúa siendo el sistema de reintegros. "Nos propusimos en el término de dos meses modificar por completo el sistema para la autorización y liquidación de reintegros", afirmó, al explicar que actualmente la obra social procesa más de 10.000 trámites mensuales en esa área y busca reducir los tiempos administrativos para mejorar la respuesta a los afiliados.