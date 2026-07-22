Qué días podrían registrarse lluvias y cómo seguirá el clima hasta el domingo en Entre Ríos

El tiempo en Entre Ríos mostrará un comportamiento mayormente estable entre este jueves y el domingo, con jornadas de nubosidad variable, escasas probabilidades de lluvias y un gradual ascenso de las temperaturas durante el fin de semana. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y las proyecciones de Meteored, el único período con posibilidad de precipitaciones será durante el viernes, especialmente en el sur de la provincia, antes de una mejora que llegaría hacia el cierre de la jornada.

Las previsiones indican que el jueves se mantendrán las condiciones de estabilidad sobre el centro y norte del país, mientras un sistema frontal comenzará a avanzar desde la Patagonia hacia la región pampeana. Ese cambio de tiempo alcanzaría parcialmente al sur entrerriano durante el viernes, aunque con una rápida mejora posterior.

Foto: Archivo Elonce.

Según explicó Meteored, "el tiempo más estable y sin precipitaciones se mantendrá para el centro y norte del país durante parte del jueves 23. Las lluvias regresarán desde la noche del jueves al sur de La Pampa y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, avanzando hacia el norte con probables lluvias para toda el área bonaerense el viernes 24 (incluye al AMBA), junto con el sur de Santa Fe y Entre Ríos, mejorando antes de que finalice el día".

Jueves con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado

Para Paraná y gran parte de Entre Ríos, el jueves se prevé una jornada sin lluvias, con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados. El viento soplará leve a moderado, favoreciendo la permanencia del aire frío durante la mañana y las primeras horas del día.

Estas condiciones también se repetirían en otras localidades del centro y norte provincial, donde la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula y el ambiente continuará típico del invierno, aunque sin fenómenos significativos.

Foto: Archivo Elonce.

La estabilidad prevista para el jueves permitirá el normal desarrollo de las actividades al aire libre, con mañanas frescas y tardes algo más templadas, aunque siempre con abundante nubosidad.

El viernes podría llegar un cambio pasajero

El viernes aparecería el único cambio relevante del pronóstico extendido. El avance del frente frío desde la región pampeana podría generar algunas lluvias aisladas, especialmente sobre el sur de Entre Ríos, aunque las probabilidades seguirán siendo bajas y la mejora llegaría antes de finalizar la jornada.

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En Paraná, la temperatura mínima rondaría los 11 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 18 grados, con cielo mayormente nublado y apenas una probabilidad de precipitación de entre 0 y 10 por ciento durante algunos períodos del día.

De concretarse las lluvias previstas, serían de corta duración y escasa intensidad, por lo que no se esperan acumulados importantes ni situaciones de inestabilidad prolongada en la provincia.

Fin de semana estable y con temperaturas en ascenso

Las condiciones volverán a estabilizarse durante el sábado y el domingo. El ingreso de aire más seco permitirá una disminución de la nubosidad y un progresivo aumento de las temperaturas máximas.

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Para el sábado se espera una mínima cercana a 9 grados y una máxima de 20 grados, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. El domingo, en tanto, la temperatura volverá a ubicarse entre 13 y 20 grados, manteniéndose el tiempo estable y con momentos de sol.

De esta manera, el fin de semana ofrecerá condiciones favorables para las actividades recreativas y al aire libre en gran parte de Entre Ríos, luego del leve y transitorio cambio previsto para el viernes. El ambiente continuará fresco durante las mañanas, pero las tardes resultarán más agradables gracias al ascenso gradual de la temperatura.