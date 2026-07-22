Miércoles gris y fresco: cuándo comenzará a mejorar el tiempo

El miércoles se parecerá bastante al martes: cielo muy nublado, humedad alta y lloviznas aisladas que apenas mueven el termómetro. Serán días grises, sin lluvias fuertes pero también sin sol.

En el Noroeste argentino, las máximas estarán en torno de los 20 °C con algunas tormentas, y en la Patagonia el frío seguirá mandando, con temperaturas por debajo de los 9 °C y mínimas de hasta -14 °C.

Recién el jueves llega una tregua real, con más aperturas de nubosidad y máximas entre 14 y 23 °C en el norte del país, en tanto que la Patagonia comienza a recuperarse del frío extremo, aunque esto será después de nevadas interesantes en el centro y sur, incluyendo la meseta de Chubut y Santa Cruz.

SI bien el tiempo tendrá un paulatino ascenso de temperatura en la mayor parte de Argentina, gracias a que el viento rotará al norte y arrastrará aire mucho más cálido, la tregua no durará en el centro del país y el sur del Litoral, donde la chance de lluvias y lloviznas aumentará el viernes, con acumulados menores a 5 milímetros.

El sábado y el domingo muestran otro país. El modelo europeo anticipa anomalías térmicas positivas generalizadas, con desvíos de entre 4°C y 8°C por arriba de lo normal para fines de julio, sobre todo en el centro, el norte y el litoral.

En la provincia de Buenos Aires y el AMBA la suba se siente de a poco: 16 a 17°C el sábado, el domingo y lunes con el termómetro marcando entre 17 y 20 °C. El viento norte también achica la inestabilidad y deja más sol y menos humedad que al inicio de esta semana.

En Cuyo y el NOA la prioridad es otra: evitar rutas de montaña mientras dure la alerta naranja y confirmar el estado de los pasos fronterizos antes de salir.

La semana arranca con paraguas a mano y termina con gafas para sol: en cuatro días, Argentina pasa del frío húmedo al calor de otoño tardío.

Pronóstico para Paraná y la región

El pronóstico para Paraná elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles con tiempo inestable y probabilidad de lluvias, mientras que desde el jueves comenzará una mejora que se extenderá durante varios días, con temperaturas máximas que alcanzarán los 20 y hasta 21 grados hacia comienzos de la próxima semana.

Para este miércoles 22 de julio se prevé una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 13 grados. Durante la mañana y la tarde habrá entre 10 y 40% de probabilidad de precipitaciones, mientras que hacia la noche las chances de lluvia descenderán a entre 0 y 10%.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte de la jornada y el ambiente continuará fresco, con vientos leves que acompañarán el ingreso de aire frío.

El jueves vuelve el tiempo estable

Las condiciones mejorarán desde el jueves 23. El SMN pronostica una jornada sin probabilidad de precipitaciones, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 15 grados, además de nubosidad variable y momentos de sol.

El viernes 24 continuará la tendencia de estabilidad. La mínima será de 13 grados y la máxima llegará a 20 grados. Solo durante la madrugada existe una baja probabilidad de lluvias, de entre 0 y 10%, mientras que para el resto del día no se esperan precipitaciones.

Fin de semana agradable y máximas de 20 grados

El sábado 25 se presentará con cielo parcialmente nublado a despejado, sin lluvias previstas y con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 20 grados.

El domingo 26 continuará el tiempo estable. La mínima será de 14 grados y la máxima volverá a alcanzar los 20 grados, manteniéndose las buenas condiciones meteorológicas.

La tendencia se sostendrá al comenzar la próxima semana. Para el lunes 27 se anuncian 13 grados de mínima y 20 de máxima, sin precipitaciones, mientras que el martes 28 la temperatura irá de 14 a 21 grados, con cielo parcialmente nublado y apenas una baja probabilidad de lluvias, de entre 0 y 10%, hacia la noche.

De esta manera, tras una jornada de miércoles marcada por la inestabilidad, Paraná tendrá varios días consecutivos de tiempo estable y un paulatino ascenso de las temperaturas, con tardes templadas que rondarán los 20 grados durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.