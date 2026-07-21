Crimen en barrio Humito: imputaron al principal acusado y seguirá preso por 50 días

Crimen en barrio Humito. El principal acusado por el homicidio de Sebastián Alberto Ibarra, ocurrido el domingo 19 de julio tras la final del Mundial de Fútbol 2026, fue imputado este martes y permanecerá detenido durante 50 días por disposición del juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara. La medida busca resguardar el desarrollo de la investigación y evitar riesgos de fuga o de entorpecimiento de la causa.

Elías Nahuel Monzón Rojas fue acusado por los delitos de homicidio y dos tentativas de homicidio calificadas por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Oscar Albornoz y de un adolescente de 13 años que también resultaron heridos durante los incidentes registrados en barrio Humito.

Foto: Archivo.

Durante la audiencia, el fiscal Juan Manuel Pereyra solicitó que la prisión preventiva se extendiera por 90 días, al considerar la gravedad de los hechos y remarcar que el sospechoso abandonó el lugar luego del ataque. Además, sostuvo que las armas presuntamente utilizadas aún no fueron encontradas, pese a los allanamientos realizados.

Los hechos que reconstruyó la Fiscalía

De acuerdo con la imputación presentada por la Fiscalía, el episodio ocurrió alrededor de las 20 horas del domingo 19 de julio en una vivienda ubicada sobre calle Estado de Palestina, a pocos metros de Cura Gil Obligado. Allí, Monzón Rojas y Laureano Dylan Agustín Sosa habrían estado efectuando disparos al aire cuando un vecino les pidió que cesaran esa conducta debido a la presencia de menores en el lugar.

La acusación sostiene que ambos continuaron disparando y que, en ese contexto, Sebastián Alberto Ibarra se acercó con un palo en la mano para respaldar el reclamo del vecino. Según la hipótesis fiscal, Monzón Rojas, que portaba una pistola calibre 9 milímetros, le efectuó un disparo en la cabeza que le provocó la muerte.

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Posteriormente, siempre según la acusación, el imputado continuó efectuando disparos hacia las personas que se encontraban en el lugar. Como consecuencia, Oscar Albornoz sufrió una fractura de tibia en la pierna izquierda y un adolescente de 13 años también resultó herido por un disparo en una de sus piernas.

La situación del segundo imputado y las pruebas reunidas

La Fiscalía también imputó a Laureano Dylan Agustín Sosa por tentativa de homicidio. Según la investigación, el joven portaba un arma calibre .22 y, mientras forcejeaba con Héctor Rubén Peso —hermano de la víctima fatal—, intentó dispararle, aunque terminó lesionándose en el abdomen.

Tras ese episodio, ambos sospechosos ingresaron nuevamente a la vivienda. La acusación sostiene que Monzón Rojas escapó del lugar llevando consigo las armas utilizadas, mientras que Sosa fue trasladado al Hospital San Martín, donde permanece internado.

Como parte de las evidencias recolectadas, Criminalística secuestró 13 vainas servidas en la escena del hecho: once correspondientes a calibre 9 milímetros y dos de calibre .22. Además, el fiscal señaló que numerosos testigos brindaron versiones coincidentes que ubican a Monzón Rojas en el patio delantero de la vivienda, precisamente donde fue hallada la mayor cantidad de los elementos balísticos.

La defensa rechazó el pedido y el juez resolvió una medida menor

Durante la audiencia, los abogados defensores Miguel Cullen y Patricio Cozzi cuestionaron el pedido de 90 días de prisión preventiva formulado por la Fiscalía y recordaron que el imputado mantiene su condición de "inocente constitucional" hasta tanto exista una sentencia firme.

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La defensa también sostuvo que uno de los testimonios incorporados por la acusación podría favorecer al joven. Se trata de la declaración de una vecina que manifestó haber visto al sospechoso atravesar un cerco de alambre mientras le decía: "disculpe señora, pero se pudrió todo". Para los defensores, esa expresión demostraría que no intentó fugarse, sino alejarse de un grupo de personas que pretendía agredirlo, señaló APF.

Finalmente, el juez Julián Vergara resolvió hacer lugar parcialmente al planteo fiscal y ordenó 50 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. El magistrado entendió que ese plazo resulta suficiente para que la Fiscalía avance con la producción de pruebas y profundice la investigación sobre el crimen en barrio Humito, mientras también dispuso la realización de un informe para determinar si el establecimiento penitenciario reúne las condiciones sanitarias necesarias para alojar al imputado, quien presenta un problema de salud que requiere determinadas condiciones de higiene.