Secuestraron, a orillas del río Paraná, un cargamento de marihuana valuado en $842 millones

Un cargamento de más de 223 kilos de marihuana fue secuestrado a orillas del río Paraná, en la localidad misionera de Puerto Maní. La droga estaba distribuida en ocho bultos de grandes dimensiones y fue valuada en más de $842 millones.

El procedimiento fue realizado por la Prefectura Naval Argentina como parte de las acciones destinadas a prevenir el narcotráfico en la frontera fluvial. La mercadería había sido trasladada desde Paraguay y abandonada sobre la costa argentina.

La investigación comenzó cuando agentes de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones recibieron información sobre un posible ingreso ilegal. A partir de ese dato, la fuerza organizó un operativo de vigilancia en un punto estratégico del límite internacional.

Una embarcación llegó desde Paraguay

Durante las tareas de observación, los efectivos detectaron una lancha a motor que navegaba desde la costa paraguaya hacia territorio argentino. El movimiento se produjo a la altura del kilómetro 1.676 del río Paraná, en un sector conocido como Puerto España.

Al alcanzar la orilla, los ocupantes arrojaron varios paquetes y emprendieron inmediatamente el regreso hacia el país vecino. La embarcación se alejó antes de que el personal desplegado pudiera interceptarla.

Los agentes se dirigieron al punto señalado e iniciaron un amplio rastrillaje en los alrededores. Durante la recorrida encontraron ocho bultos abandonados, que fueron preservados hasta recibir las instrucciones de la Justicia Federal.

El cargamento superó los 223 kilos

Por disposición judicial, los paquetes fueron trasladados hasta la sede de la Prefectura Puerto Maní para su apertura, conteo y pesaje. En su interior se encontraron 281 panes de marihuana que alcanzaron un peso total de 223,902 kilogramos.

La valuación oficial del cargamento secuestrado superó los $842 millones. Toda la droga quedó bajo custodia y a disposición de las autoridades que intervienen en la causa iniciada por el ingreso desde Paraguay a través del río Paraná.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal de Oberá, encabezada de manera subrogante por Arlindo Otto Kurtz. También intervino el Juzgado Federal de Oberá, a cargo de Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, que continuará con las medidas destinadas a determinar el origen y el destino de la carga.