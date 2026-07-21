Asamblea Ciudadana Vecinalista trabaja en propuestas para mejorar la gestión de residuos

La comisión de Residuos Sólidos Urbanos de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná avanzó en el diseño de propuestas para mejorar la gestión de la basura en la ciudad. Durante una reunión abierta realizada este martes, los integrantes destacaron la necesidad de elaborar un plan sostenible que involucre a vecinos, recicladores, profesionales y al Estado, con el objetivo de transformar el sistema de tratamiento de residuos en la ciudad.

En diálogo con Elonce, Clelia Zapata explicó que la Asamblea organiza su trabajo a través de distintas comisiones temáticas y que la problemática de los residuos requiere un abordaje específico debido a su complejidad.

"Trabajamos distintos temas y, por la importancia que tienen, se trabajan en comisión con gente preparada e interesada en determinados temas. En este caso invitamos al ingeniero Hernán Pirro, que ha trabajado en la Universidad Tecnológica Nacional en proyectos muy importantes para el saneamiento del volcadero y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos", sostuvo.

Remarcó que Paraná continúa creciendo mientras el sistema de recolección y tratamiento de residuos no acompaña esa expansión. "Estamos participando en esta comisión para generar propuestas y tratar de mejorar el tema", señaló.

Una mesa con vecinos, recicladores y especialistas

Por su parte, Esteban Rossi destacó que la intención es reunir a todos los actores vinculados con la problemática para elaborar soluciones que puedan sostenerse en el tiempo.

"Entendemos que esto es un problema complejo y es necesario integrar a todas las partes interesadas: a los vecinos, que generan los residuos; a los recicladores urbanos, que hacen la tarea diaria; y también a los ingenieros, que tienen propuestas específicas sobre cómo llevar adelante este proceso", afirmó.

En ese sentido, explicó que el objetivo no es plantear respuestas inmediatas. "No pretendemos construir soluciones mágicas; pretendemos construir soluciones sostenibles, porque entendemos que este problema de la basura es un problema que la ciudad viene sufriendo desde siempre".

El referente recordó que el volcadero municipal acumula más de un siglo de funcionamiento y enumeró las consecuencias que genera. "Está el problema de los residuos, el de los humos, la condición social en la que viven y trabajan las personas que habitan el volcadero, y también la falta de conciencia de los vecinos sobre adónde va su basura", expresó.

Proponen experiencias piloto en vecinales

Durante el encuentro también se planteó que la transformación del sistema demandará varios años y deberá sostenerse más allá de una gestión de gobierno.

"Esto es un proceso que nos va a llevar por lo menos diez años para lograr una solución definitiva. Eso implica que sea un plan que atraviese la responsabilidad de más de una gestión de gobierno", aseguró Rossi.

Para avanzar en ese camino, la comisión comenzó a elaborar un mapa de las vecinales de Paraná con el propósito de seleccionar barrios donde desarrollar experiencias piloto.

"Vamos a elegir vecinales que tengan las condiciones necesarias para implementar los planes que estamos construyendo. Cuando tengamos el ejemplo en dos o tres vecinales podremos pensar que es escalable a nivel ciudad", explicó.

En paralelo, indicó que trabajan junto a especialistas en propuestas técnicas y tecnológicas orientadas al saneamiento definitivo del volcadero.

Convocan a la participación ciudadana

Finalmente, Rossi consideró que el compromiso de la comunidad será determinante para alcanzar los objetivos planteados.

"Entendemos que para que esto sea posible necesitamos que las personas se involucren y los vecinos participen", afirmó.

Además, agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación para difundir el trabajo de la comisión. "A partir de esta comunicación vamos a lograr el compromiso de los ciudadanos, porque ese es el camino", concluyó. Elonce.com