ATE convocó a una movilización en Paraná en el marco del plan nacional de lucha impulsado por las centrales obreras y organizaciones sociales, al tiempo que ratificó su rechazo a la reforma previsional que comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. La concentración está prevista para este miércoles a las 10 frente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.

El anuncio fue realizado por el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, quien confirmó a Elonce que la protesta se desarrollará de manera simultánea en distintos puntos del país con la participación de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y diversas organizaciones sociales.

“Tenemos que denunciar el plan económico de Milei y la política de endeudamiento que sostiene este gobierno”, sostuvieron desde la CGT tras decidir que este miércoles se unirán con los jubilados para marchar frente al Congreso de la Nación. La protesta marcará el inicio de un plan de lucha que podría terminar con una huelga general contra la reforma laboral libertaria.

Tras la marcha que acompañará el reclamo semanal de los jubilados, en el cronograma sigue una marcha organizada por la UTEP el 7 de agosto, mismo día en el que se honra a San Cayetano y en el que convocaron a manifestarse desde el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Reclamos por políticas sociales y defensa del empleo

Muntes explicó que uno de los principales reclamos apunta a la continuidad del programa Potenciar Trabajo y a la actualización de los ingresos que perciben sus beneficiarios.

"No vamos a permitir que el Potenciar se elimine. Un millón de trabajadores y trabajadoras perciben 78.000 pesos y es una vergüenza que ese monto no se actualice desde diciembre de 2023", afirmó.

ATE se movilizará este miércoles en Paraná en rechazo a las políticas de Milei

El dirigente también expresó la preocupación del sindicato por la situación social que atraviesa el país y reclamó mayores políticas públicas para los sectores más vulnerables.

En ese sentido, remarcó la necesidad de defender el empleo público y de fortalecer la presencia del Estado en los barrios.

Una convocatoria frente al Ministerio de Desarrollo Humano

La movilización en Paraná comenzará a las 10 de la mañana frente al Ministerio de Desarrollo Humano.

Según explicó Muntes, durante la jornada las organizaciones participantes darán lectura a un documento conjunto en el que expondrán sus reclamos al Gobierno nacional y también al Ejecutivo provincial.

"Le vamos a decir al gobernador por qué no debe acompañar las políticas de destrucción del presidente Javier Milei y por qué debe fortalecer las respuestas para quienes más lo necesitan", sostuvo.

Además, señaló que uno de los ejes del documento estará centrado en la situación de los jubilados y en la necesidad de garantizar mejores ingresos para ese sector.

Rechazo a la reforma previsional

Durante la conferencia de prensa, el titular de ATE también se refirió al proyecto de reforma previsional que comenzará a analizarse en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Indicó que el gremio continuará participando de las instancias de debate junto a otras organizaciones sindicales y sociales. "Vamos a decirle a cada uno de los diputados por qué este proyecto no debe convertirse en ley y por qué tiene que retroceder", expresó.

Asimismo, instó a los legisladores que manifiestan reparos en privado a que hagan pública su posición durante el tratamiento parlamentario.

El plan de lucha continuará durante agosto

Muntes confirmó que la movilización de este miércoles será una de las primeras acciones previstas dentro del cronograma nacional de protestas.

En ese marco, anticipó que el movimiento sindical ya trabaja en una nueva convocatoria para el 7 de agosto, el Día de San Cayetano, fecha en la que se realizará una jornada nacional de movilización bajo las consignas de "Pan, Paz y Trabajo".

“El gobierno de Milei no puede seguir avanzando en contra, no solamente de los recortes, no solamente en contra de la política económica a favor del pueblo, sino en contra de la destrucción del estado”, apuntó al anticipar una próxima medida de fuerza prevista para el mes de agosto.

El dirigente sostuvo que esa convocatoria buscará consolidar la unidad de las centrales sindicales frente a las políticas económicas del Gobierno nacional. "El movimiento obrero está más unido que nunca en defensa del Estado, de las fuentes de trabajo y contra las políticas de ajuste", concluyó.