El Gobierno nacional reactivó los ATN para cinco provincias

El Ministerio de Economía reactivó en julio los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con destino a cinco provincias, luego de dos meses sin envió de fondos.

Según detectó la consultora Politikon Chaco "fueron cinco las provincias receptoras de estos ATN, por un monto de $5.000 millones en cada caso. Hasta el momento, las provincias beneficiadas son: Catamarca (tercera vez que recibe en el año); Córdoba (primera vez en el año y en toda la era Milei); Entre Ríos (tercero en el año); Misiones (cuarto en el año); y Santa Fe (segundo en 2026). Además, se destaca que la provincia de Jujuy tiene ATN devengados pero aun no pagados a la fecha, también por el monto de $ 5.000 millones", señalaron.

Cuánto dinero envió Javier Milei a las provincias este mes

El reporte de Politikon Chaco destaca que en las dos primeras semanas de julio la cantidad de dinero que están recibiendo los gobernadores en concepto de envíos automáticos es de $3 billones, casi sin modificaciones respecto de igual período del 2025. En cambio las no automáticos ya suman $32.693 millones, y el 76% de las mismas corresponden a los ATN.

La baja de la actividad económica también afecta a la recaudación propia de las provincias. Por caso, el Impuesto a los Ingresos Brutos, que es la principal fuente de ingresos de los estados subnacionales, cayó 3,4% entre enero y mayo de este año, con relación al acumulado del 2025, según señala en un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

En cambio, el Impuesto Inmobiliario registra en el mismo período un incremento del 9% real, mientras que las patentes de los autos bajó 1,9%.