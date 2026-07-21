“Nuestros campeones eternos”, el saludo de la controladora aérea a los jugadores de la Selección

El emotivo mensaje de una controladora aérea al recibir a la Selección Argentina

Paula Carrevedo, es controladora aérea del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba, fue la primera argentina en saludar a la Selección durante el regreso de parte de la delegación al país.

Desde el Centro de Control de Área, les agradeció a los jugadores por representar al país con un emotivo mensaje de bienvenida a suelo argentino.

“De parte de todos los compañeros acá en el ACC, queremos dar un saludo a nuestra amada Selección. Bienvenidos a su país”, comenzó la controladora.

Luego, continuó: “Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez, por unir a las familias, amigos e incluso desconocidos. Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada. Para nosotros, ustedes siempre serán campeones, nuestros campeones eternos. Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir. ¡Vamos, Argentina!”.

Desde la cabina, los pilotos agradecieron el mensaje. Inmediatamente después, la emoción se apoderó de la frecuencia y se escuchó a la controladora decir: “¡Ay, me muero, qué hermoso!”.

Se enteró cinco minutos antes de que hablaría con el avión

Paula contó que llegó al trabajo todavía movilizada por lo ocurrido durante el Mundial. “Me reía con mi esposo porque había estado llorando antes de ir al turno”, recordó.

La trabajadora explicó que sentía la necesidad de darle un cierre a lo vivido. “Era como la curita, ¿viste? La curita que cierra”, señaló.

Cuando se sentó en su puesto, una compañera, Clarisa Vega, que terminaba su turno, le avisó que estaba por ingresar el vuelo de la Selección argentina. “Me dice: ‘Mirá, está por entrar. Te va a tocar atender al avión”. Y faltaban cinco minutos”, recordó.

La noticia la puso inmediatamente nerviosa. “Dije: ‘No, no, hay algo que hay que hacer, hay que preparar’”, sostuvo.

Su compañera ya había imaginado ese momento. “Se largó a llorar porque me dijo: ‘Yo no dormí en toda la noche. Me imaginé este momento y ya tengo las palabras’”, contó.

El mensaje fue preparado entre ambas. “Ella las escribió ahí y yo le puse un toque mío”, explicó Paula.

“Me temblaban las manos y el corazón”

Al momento de transmitir el saludo por la frecuencia, la controladora temió que la emoción no le permitiera completar el mensaje. “Me temblaban las manos, el corazón. Salí a mil. No sabía si iba a poder terminar la frase”, reconoció.

Paula destacó que pudo hacerlo gracias al acompañamiento de sus compañeros: “Era lo que todos queríamos decir. Hubiésemos querido decir un montón de cosas más, pero también estábamos trabajando y uno no sabe cuánto puede salirse del libreto”.

Horas después, todavía seguía conmovida. “Mirá, todavía estoy temblando. Esta Selección nos ha dejado tanto, tanto, ¿cómo se puede decir en palabras esta gratitud?”, expresó.

La controladora también admitió que nunca imaginó que el video tendría semejante repercusión. “Me están escribiendo de todos lados. Ni siquiera los compañeros que estábamos ahí pensábamos que iba a ser tan viral”, afirmó a TN.

Para Paula, el impacto del saludo se explica por el sentimiento colectivo que generó la actuación del equipo. “Son las palabras que todos hubiéramos querido decir. Me parece que es por eso”, concluyó.