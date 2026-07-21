Un joven perdió el control y chocó contra un árbol sobre la Ruta 20

El siniestro vial ocurrió en la noche de este lunes, poco antes de las 23, sobre la Ruta Provincial 20, frente al Cementerio de Urdinarrain, donde un automóvil despistó y terminó impactando de manera frontal contra un eucalipto ubicado a la vera del camino.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el conductor, un joven de 20 años oriundo de Urdinarrain, circulaba solo a bordo de un Chevrolet Corsa gris oscuro en sentido Urdinarrain-Gualeguaychú cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo y salió de la calzada.

Una dotación de rescate de los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, trabajó en el lugar para liberar al conductor, que había quedado atrapado dentro del habitáculo.

También intervinieron efectivos policiales, bajo la coordinación del jefe de Comisaría Gustavo Cuevas, junto con agentes de Tránsito Municipal, quienes realizaron tareas de asistencia y ordenamiento de la circulación.

El joven fue asistido por personal de salud y trasladado en una ambulancia al Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain. Posteriormente, fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú para la realización de estudios de mayor complejidad.

Según indicaron las fuentes consultadas, las lesiones sufridas por el conductor no revisten riesgo de vida.

Una vez concluidas las pericias y actuaciones de rigor, el Chevrolet Corsa fue retirado del lugar mediante una grúa y trasladado a la dependencia policial, donde quedó resguardado mientras continúa la investigación para determinar las causas que provocaron el despiste y posterior choque. (Cristal Urdi)