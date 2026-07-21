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La Feria en tu Barrio estará esta semana en tres puntos de Paraná

El programa de venta directa de alimentos será este miércoles, jueves y sábado en distintos espacios, de 9 a 12:30 hs. Es impulsado por la Municipalidad de Paraná. La propuesta acerca a los vecinos alimentos frescos y productos locales a precios populares.

21 de Julio de 2026
Feria en tu Barrio
Feria en tu Barrio Foto: Municipalidad de Paraná

El programa de venta directa de alimentos será este miércoles, jueves y sábado en distintos espacios, de 9 a 12:30 hs. Es impulsado por la Municipalidad de Paraná. La propuesta acerca a los vecinos alimentos frescos y productos locales a precios populares.

La Feria en tu Barrio, el programa de venta directa de alimentos, se desarrollará este miércoles, jueves y sábado en distintos espacios, de 9 a 12:30 hs. Es impulsado por la Municipalidad de Paraná. La propuesta acerca a los vecinos productos frescos y locales a precios populares.

 

El miércoles, de 9 a 12:30 hs, la feria se instalará en la Comisión Vecinal Villa Hermosa (calle Maestro Normal y Juan Diaz de Solís). El jueves, en el mismo horario, llegará a la Comisión Vecinal Tiro Federal, en Almirante Brown y Díaz Vélez. Y para el cierre de la semana, el sábado la feria estará en el punto fijo de Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.

 

En todos los puntos, los vecinos podrán acceder a alimentos a precios populares, en el marco de la política de fomento de espacios de comercialización impulsada por el municipio.

 

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó que la Feria en tu Barrio se enmarca en la política productiva que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero y funciona como un canal de venta directa entre productores y consumidores, acercando alimentos de calidad a precios accesibles a los distintos barrios de la ciudad.

Temas:

Feria en tu barrio Municipalidad de Paraná alimentos frescos economía familiar
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