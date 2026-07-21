Murió la actriz Kaylee Hottle, a los 18 años: estuvo en la película “Godzilla vs. Kong”

En el reconocido filme interpretaba a Jia, una niña huérfana con la que el simio se comunica por el sistema de señas. Su padre fue quien confirmó la noticia de su fallecimiento tras un accidente automovilístico.
Kaylee Hottle, la joven actriz que interpretó a Jia en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla y Kong: El nuevo imperio, murió este martes a los 18 años como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en el estado de Maryland, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle.
De acuerdo con la información publicada por el sitio estadounidense TMZ, Joshua Hottle recibió un llamado de las autoridades para informarle que su hija había sufrido un grave siniestro vial. Minutos después, volvió a ser contactado para comunicarle que el corazón de la actriz se había detenido mientras era trasladada de urgencia a un hospital.
imperio". (WB).
El padre de la joven compartió la dolorosa noticia mediante una transmisión en vivo realizada en lengua de señas estadounidense (ASL), en la que explicó que viajaba desde Texas hacia Maryland para reconocer el cuerpo de su hija.
Una figura que marcó un hito en Hollywood
Nacida en el seno de una familia sorda, Kaylee Hottle inició su carrera artística desde muy pequeña participando en campañas publicitarias y producciones destinadas a visibilizar a la comunidad sorda. Su gran salto llegó en 2021, cuando fue elegida para interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong.
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En la exitosa producción dio vida a una niña huérfana que desarrollaba un vínculo especial con Kong y se comunicaba con el gigantesco simio mediante lengua de señas. Su interpretación recibió elogios de la crítica y del público, que valoró tanto su actuación como la inclusión de una actriz sorda en un papel protagónico dentro de una superproducción de Hollywood.
En 2024 retomó el personaje en Godzilla y Kong: El nuevo imperio, trabajo que le valió una nominación a los premios Saturn como mejor actuación de un intérprete joven. Además, participó en un episodio de la serie Magnum P.I. y tenía un nuevo proyecto cinematográfico en desarrollo.
Su compromiso con la comunidad sorda
Durante la promoción de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, Hottle expresó que uno de sus mayores orgullos era representar a la comunidad sorda en la pantalla grande. "Siempre me siento muy unida a mi comunidad sorda, porque asisto a una escuela para sordos y hay mucha gente exitosa, y yo también quiero ser una de esas personas sordas exitosas".
En la misma entrevista con ABC, agregó: "Así que ahora estoy entrando a formar parte de ese círculo de personas sordas exitosas. Es genial. La comunidad sorda es muy pequeña. Por eso, espero que estas oportunidades brinden momentos aún más importantes para la comunidad sorda".
La actriz también destacó la experiencia de trabajar junto a reconocidos intérpretes como Brian Tyree Henry, Dan Stevens y Rebecca Hall.
"Tienen muchísima experiencia como actores. Y esta es solo mi segunda vez actuando. Así que trabajar con ellos fue muy fácil. Fue una gran experiencia".