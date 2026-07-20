Antonela Roccuzzo respaldó a Messi con un emotivo mensaje tras la final: "Siempre vas a ser el mejor"

Antonela Roccuzzo expresó públicamente su apoyo a Lionel Messi luego de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, la esposa del capitán argentino compartió un emotivo mensaje que rápidamente se volvió viral y recibió millones de interacciones.

"Siempre vas a ser el mejor", escribió Antonela al inicio de la publicación, que acompañó con una fotografía junto a Messi tras la definición del certamen.

En su mensaje, resaltó que la grandeza del rosarino trasciende lo deportivo y puso el foco en su fortaleza para afrontar los momentos más difíciles.

"Nunca dejaste de ser vos"

"No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", expresó.

Además, destacó la capacidad de Messi para sobreponerse a las adversidades y el ejemplo que representa para su familia.

"Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único. Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia", escribió.

Un mensaje que conmovió a los hinchas

Antonela también aseguró que el capitán argentino es "el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas".

La publicación concluyó con una sentida declaración de amor: "Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo".

El mensaje recibió millones de reacciones en pocas horas y se convirtió en una de las publicaciones más comentadas en las redes sociales tras la caída de la Selección argentina en la final del Mundial 2026.