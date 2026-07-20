Bernaudo habló de un posible traslado de hasta 500.000 vacunos por la crecida y el seguro para maíz en Entre Ríos

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, dialogó con Elonce sobre tres temas centrales para el sector productivo: el trabajo preventivo ante una eventual crecida del río Paraná, el lanzamiento de un seguro multirriesgo para productores de maíz y la presencia de la provincia en la Expo Rural de Palermo.

En ese marco, explicó que el Gobierno provincial trabaja junto a distintos organismos para anticiparse a posibles complicaciones, al tiempo que impulsa herramientas para fortalecer la producción y acompaña a emprendedores y cabañeros entrerrianos en uno de los eventos agropecuarios más importantes del país.

Crecida del río: preparan un operativo para el traslado de hacienda

Bernaudo aclaró que la situación hidrológica actual todavía no obliga a retirar la hacienda de las islas, aunque remarcó que es necesario comenzar a organizar el operativo ante los pronósticos climáticos para los próximos meses.

"Todavía no es momento de empezar a sacar la hacienda porque la crecida no es significativa. Pero tenemos que prepararnos, ya que entre septiembre y diciembre se esperan lluvias importantes en el norte, en Brasil, y entre diciembre y marzo podrían repetirse esas condiciones", indicó.

El funcionario explicó que, en un escenario extremo, podrían trasladarse hasta 500.000 cabezas de ganado y advirtió que muchos productores suelen esperar hasta último momento para mover los animales. "La gente demora el traslado lo más posible y eso genera picos de movimiento de hacienda. Por eso buscamos organizarnos con anticipación", sostuvo.

Para ello, señaló que trabajan de manera coordinada con Fucofa, Senasa, Prefectura Naval, la Policía de Entre Ríos y la Secretaría de Ganadería. "Queremos que todas las acciones estén coordinadas y evitar cualquier imprevisto cuando llegue el momento", afirmó.

También se refirió a la logística del transporte fluvial y explicó que algunas embarcaciones aún deben regularizar su situación administrativa.

"Las barcazas que normalmente trabajan en el norte vendrán a prestar servicio aquí y deben tener toda la documentación al día. De las 29 embarcaciones disponibles, hay siete que todavía tienen trámites pendientes y deben completarlos. Son gestiones digitales y, si no tienen señal, pueden acercarse navegando porque Senasa los espera para resolver la situación", detalló.

Además, anticipó que ya se definieron puntos específicos para el desembarque de los animales. "Habrá lugares determinados para que el desembarque sea ordenado, evitar demoras y que cada actor sepa exactamente qué tiene que hacer en una situación de urgencia. No se puede descargar en cualquier lugar porque hay controles sanitarios, como la garrapata o la vacunación contra la aftosa", remarcó.

Un seguro multirriesgo para productores de maíz

Otro de los anuncios destacados fue la implementación de un seguro multirriesgo para productores de maíz, una herramienta que, según Bernaudo, responde a un reclamo histórico del sector.

"Es una iniciativa muy importante. Los seguros multirriesgo existen, pero son costosos. Lo que hará la Provincia es aportar una parte importante del costo para las primeras 200 hectáreas de cada productor, con una cobertura total de hasta 100.000 hectáreas", explicó.

El ministro señaló que el objetivo es fomentar el uso de este tipo de herramientas de cobertura. "Los seguros funcionan cuando hay mucha gente asociada. Tenemos que instalar la cultura del seguro porque beneficia a todo el sistema productivo", afirmó.

Indicó además que el beneficio estará disponible para la mayoría de los productores entrerrianos.

"En la provincia hay alrededor de 14.000 productores y prácticamente todos podrían acceder, dependiendo de la superficie que inscriban. El productor también deberá aportar una parte menor del costo del seguro", precisó.

Respecto del funcionamiento de la cobertura, explicó que comenzará a indemnizar cuando las pérdidas superen determinado nivel.

"Con una pérdida del 50% del rendimiento, el seguro comienza a pagar. Empezamos por el maíz porque es un cultivo estratégico para Entre Ríos, esencial en la cadena de valor y muy expuesto a las sequías", expresó.

El sistema será administrado por el IAPSER, aunque la contratación podrá realizarse mediante las compañías aseguradoras. "Todavía no está abierta la inscripción. Estimamos que en unos diez días estará disponible. El productor podrá contratarlo a través de su aseguradora y luego realizar la gestión correspondiente en IAPSER", explicó.

Emprendedores y cabañeros representarán a Entre Ríos en Palermo

Bernaudo también destacó la presencia que tendrá Entre Ríos en la Expo Rural de Palermo, donde la provincia contará con un espacio destinado a promocionar la producción local.

"Participarán 29 pequeños emprendimientos alimenticios con productos como nuez pecán, miel, cítricos y distintos alimentos regionales. También habrá textiles, lanas e hilados para mostrar el trabajo que se realiza en la provincia", señaló.

Guillermo Bernaudo en Quién dice qué

Además, remarcó la importancia de la participación de los cabañeros entrerrianos en las competencias ganaderas. "Alrededor de 30 cabañeros expondrán animales de pedigree. Todos llegan con la ilusión de obtener un gran campeón y, más allá de los resultados, desde la Provincia queremos reconocer el esfuerzo que implica participar", destacó.

Según detalló, Entre Ríos estará representada por 16 cabañas bovinas, 12 ovinas, una caprina y seis equinas, y recordó que en ediciones anteriores la provincia obtuvo importantes reconocimientos.

Finalmente, adelantó que la vicegobernadora Alicia Aluani participará de las actividades oficiales. "El miércoles al mediodía estaremos acompañados por la vicegobernadora en el stand de Entre Ríos dentro de la Expo Rural", concluyó.