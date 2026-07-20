El índice de salarios subió 2,2% en mayo y acumula un alza del 35,9% interanual, según el INDEC

Los datos oficiales dados a conocer este lunes por el organismo de estadística reflejan la evolución de los ingresos en el quinto mes del año. Qué pasó en cada uno de los sectores.
El índice de salarios que elabora el INDEC mostró un aumento de 2,2% durante mayo en las remuneraciones promedio de los trabajadores formales e informales. Esta cifra se ubicó 0,1 puntos porcentuales por encima de la inflación de ese mes, que fue de 2,1%.
El crecimiento de los sueldos durante mayo se explicó por los incrementos de 2% en el sector privado registrado, de 1,5% en el sector público y de 3,5% en el sector privado no registrado.
En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 35,9%, como consecuencia de los incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 27,4% en el sector público y 66,3% en el sector privado no registrado. Esa variación se ubicó 2,7 puntos por encima de la inflación acumulada en el mismo período, que fue de 33,2%.
Qué pasó con los salarios registrados frente a la inflación
El índice de salarios mostró un incremento de 2,2% en mayo. Al desagregar los datos por tipo de empleo, se mantienen diferencias entre los aumentos que percibieron los distintos sectores.
Los datos mensuales indican que en el quinto mes los empleados del sector registrado tuvieron un incremento de 1.8% en sus remuneraciones. Esa cifra está integrada por la mejora de 2% en el sector privado y 1,5% en el sector público (1,9% en la administración nacional y 1,4% en las provincias).
El desglose por sectores
La suba mensual del 2,2% general registrada en mayo fue impulsada por comportamientos dispares entre los principales componentes del mercado laboral:
-Sector privado registrado: Mostró un avance mensual que acompañó la pauta general de las negociaciones colectivas de trabajo de las principales actividades productivas.
-Sector público: Reflejó el impacto de los reajustes acordados en las paritarias estatales tanto a nivel nacional como provincial.
-Sector privado no registrado (informal): Mantuvo su habitual rezago y volatilidad, condicionado por la liquidez del mercado y la dinámica del empleo no formal.
Con este resultado, el índice acumuló en los primeros cinco meses del año una senda de desaceleración en sus variaciones porcentuales respecto a los ejercicios previos, en línea con el comportamiento general de los precios y la pauta cambiaria fijada por el Poder Ejecutivo.