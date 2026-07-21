Una pyme entrerriana busca evitar la quiebra por un juicio laboral que supera los $350 millones

La empresa Papel 2000, de Larroque, presentó un recurso para que intervenga la Corte Suprema. Afirma que la condena pone en riesgo su continuidad.
La empresa Papel 2000, una pyme familiar de Larroque dedicada a la fabricación de papel higiénico y rollos de cocina, busca revertir una condena por un juicio laboral que, según sus propietarios, amenaza con llevarla a la quiebra. La firma sostiene que el monto del juicio laboral, que con intereses supera los $350 millones, compromete la continuidad de una actividad que lleva casi tres décadas en funcionamiento.
El expediente se inició en 2021, cuando Gregorio Alberto Witiuk y Valentín Witiuk promovieron una demanda laboral para ser reconocidos como empleados de la empresa. Según la familia Taffarel, ambas personas realizaban tareas de preventa y cobraban comisiones, pero nunca mantuvieron una relación de dependencia con la firma.
Tras agotar las instancias ante la Justicia provincial, la defensa presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De una demanda de $46 millones a una condena superior a $350 millones
La demanda original reclamaba unos $46 millones. Durante la primera audiencia de conciliación, según relataron los abogados de la empresa, se intentó alcanzar un acuerdo por una cifra considerablemente menor, aunque las partes no lograron consensuar una solución.
Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 2 de Concepción del Uruguay hizo lugar a la demanda y condenó a Sergio Omar Taffarel, Paul Omar Taffarel y Vanina Roxana Taffarel al pago de $156.200.960,35, además de los intereses correspondientes hasta su efectivo pago.
Con el transcurso del proceso y la acumulación de intereses, la deuda asciende actualmente a más de $350 millones, según indicaron los representantes de la empresa.
La empresa cuestiona el proceso judicial
Los abogados de la familia Taffarel, Alfio Gette y Rubén Virué, sostienen que durante el trámite existieron irregularidades procesales y remarcan que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos no analizó el fondo de los planteos presentados en el recurso de inaplicabilidad de ley, al considerar por mayoría que había sido concedido de manera incorrecta.
Entre los puntos cuestionados figura la aplicación de la Ley 27.742, cuya eventual incorporación al caso, según la defensa, podría reducir de manera significativa el monto de la condena.
Paul Taffarel afirmó que, en casi 30 años de actividad, la empresa nunca había enfrentado un juicio laboral y explicó que, ante el escenario judicial, decidieron desvincular al personal para continuar trabajando únicamente con integrantes de la familia.
Esperan la decisión de la Corte Suprema
Tras la resolución del Superior Tribunal de Justicia, la defensa presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema determine si corresponde revisar el fallo y analizar la aplicación de la normativa nacional invocada.
Según indica R2820, desde la empresa sostienen que el resultado del proceso será determinante para su futuro y advierten que la condena compromete el patrimonio de la firma y la posibilidad de sostener la producción en Larroque.